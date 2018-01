A győri közgyűlés a Soros-terv ellen

"Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése – támogatva az aktív civil életet – kinyilvánítja, hogy nemkíván Győrben sem bevándorlásszervező irodát, sem migránstábort, és egyúttal elutasítja a Soros György által tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását" – többek között ez a határozati javaslat szerepelt a testület pénteki ülésén. A téma nagy vitát váltott ki. Fodor Roland (Jobbik) a közgyűlési munka megcsúfolásának nevezte az előterjesztést, amely szerinte méltatlan Győrhöz. Hozzátette: a bevándorlás problémáját valós, szakmai alapokon kell megoldani, s ilyet az indítvány nyomokban sem tartalmaz. Hasonlóan vélekedett Pollreisz Balázs, a Magyar Szocialista Párt és az Együtt alkotta Győri Baloldal frakcióvezetője.



A Fidesz–KDNP-s képviselők mindezt élesen vitatták. Borkai Zsolt polgármester emlékeztetett a 2015-ös helyzetre, amikor ezrével vonultak át a városon a migránsok. "Akkor önök is követelték a vámosszabadi menekülttábor bezárását, a helyzet megoldását" – mutatott az ellenzéki képviselők felé, azt kérve tőlük, térjenek vissza az észszerű gondolkodáshoz, és ne hagyják cserben a győrieket. Borsi Róbert példákat hozott a migránsok által elkövetett bűncselekményekre, s utalt rá, hogy a 2016-os népszavazáson a győriek több mint 98 százaléka a kvóta ellen szavazott. "El kell utasítani a Soros-terv minden részletét" – szögezte le. Ezt végül is a közgyűlés a Fidesz–KDNP-sek és a két független képviselő igen szavazatával tette meg. A jelen lévő négy ellenzéki képviselő nem voksolt.



A közgyűlés elfogadta a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet is. Ekkor ugyanazok nyomtak igent, mint a bevándorlásos előterjesztésnél, míg a Győri Baloldal és a Jobbik tartózkodott. Ennél simábban, egyhangúlag ment át a parkolóhely-kialakítás szabályairól szóló rendelet. A testület azt már decemberben jóváhagyta, hogy az épülő lakásokhoz több parkolót kell létrehozni. A mostani változtatás lényege – ahogy azt csütörtökön megírtuk –, hogy ha a parkolókialakítás nem lehetséges telken belül, akkor meg lehet tenni az ingatlan 500 méteres körzetében, ha pedig ott sincs szabad hely, akkor az eddiginél jóval több – akár 3,5–6 millió forintos – hozzájárulást kell fizetni.