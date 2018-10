A győri Kovács Margit óvodában járt az ovi-zsaru

Fotó: Police.hu

Szalay Zsolt r. törzszászlós a Győri Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója a Kovács Margit óvodában látogatta meg az ovisokat október 4-én 9 órakor. Kollégánk a rendőrség Ovi-Zsaru programjának keretén belül mutatkozott be, illetve mutatta be azokat a bábokat, akiknek a segítségével az óvónők különböző foglalkozásokat tartanak a jövőben a legkisebbeknek - írja a police.hu A győri „ovizsaru" elsőként a rendőr egyenruhájával, felszerelésével és a jelvényével ismertette meg a gyerekeket. A többi foglalkozást az óvónők vezetik le, ők a programban szereplő alapvető prevenciós ismereteket adják át játékos formában a kicsiknek, így például elmélyítik a jó és rossz fogalmát és a közlekedési szabályok alapjaival is megismertetik őket.