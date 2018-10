A győri Kazinczy-gimnáziumban minden harmadik diák a Széchenyi-egyetemet választja

A legfontosabb célom az, hogy az ide bejövő gyerekek jól érezzék magukat – mondja a Kazinczy-gimnázium igazgatója. Fotó: Májer Csaba József

Harminchetedik tanévét kezdte meg a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban, ahol már diákként is koptatta a padokat.Több évtizede igazgatóként szolgálja szeretett iskoláját. Kollégái gyorsan kiválasztották vezetőnek, és töretlenül bíznak benne. Németh Tibort hétfőn reggel, munkakezdéskor látogattuk meg irodájában. Amikor beléptünk hozzá a kitárt ajtón keresztül, láthatóan egyszerre többfelé is figyelt. Kolléganőjére, akinek éppen tanácsokat adott egy feladat elvégzésre, és az árválkodó szendvicsére az íróasztalán. Ilyenkor mindig nyüzsgő hangyaboly az iskola, és a szendvicsre már alig-alig jut idő. Nem is csodálkoztunk a tárgyalóasztalon a „zsenik káoszában" heverő vérnyomásmérőn, de mint kiderült, alig volt rá szükség. Még szegény Farkas Szilárd hozta, a WOLF fiatalon most elhunyt tulajdonosa. Letette az asztalra, mosolyogva azt mondta, használjátok csak, aztán elment.

Sajnos, ahogy múlnak az évek, egyre több halottunk van. Már nemcsak azok között, akik tanítottak minket, azok között is, akikkel együtt tanítottam"

– fordul hozzánk az igazgató, amikor leülünk beszélgetni.

A legfontosabb célom az, hogy az ide bejövő gyerekek jól érezzék magukat"

- mondja.

Diákjaimon azt látom, megvan az egyéni motivációjuk. Elfogadják és komolyan veszik, amit adni tudunk nekik, hallgatnak a tanáraikra. Tehát itt tanítani is öröm mindenféleképpen, bár tudom, hogy ez nincs mindenhol így. Nálunk szerencsére nagyon határozottan körülírt céljaik vannak a gyerekeknek, azokért sok mindent meg is tesznek, a szüleik pedig áldozatosan támogatják őket. Még a földrajzi környezetünk is szerencsés"

– mondja Németh Tibor. Hozzáteszi, hogy maga is szívesen jár be a gimnáziumba. Sosem indult el még úgy el reggel, hogy „Jaj Isten, hova kell mennem!" Sok-sok változást élt át, de mindig azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a tanulóik fejlődjenek és a tanáriban is jól érezzék magukat a kollégák.

Amikor elindultam aznap az egyetemre, nem is sejtettem, hogy ki fognak tüntetni. Utána persze elgondolkodtam azon, hogy tényleg napi szintű a Kazinczy-gimnázium kapcsolata a Széchenyi-egyetemmel, és ez az együttműködés nem is újkeletű. Legalább tizenöt-húsz éves múltra tekint vissza. Nagyon fontos számunkra, hogy a közvetlen környezetünkben is működjön egy kiváló egyetem, hiszen csak olyan diákjaink vannak, akik továbbtanulnak. A végzőseink legalább egyharmada, lassan negyven százaléka a Széchenyi István Egyetemet választja. Ahogy a győri egyetem elismertsége egyre nő, úgy emelkedik a tőlünk oda jelentkezők aránya"

Németh Tibor az Akadémiai Napon vehette át a Pro Universitate Díjat. Fotó: Májer Csaba József

– idézi fel Pro Universitate Díjának átvételét és az Akadémiai Napot Németh Tibor.

Nincs olyan hónap, nincs olyan hét, hogy ne jelennénk meg az egyetemen. A Mobilis Élményközpontba mind a huszonöt osztályunk évente többször is ellátogat ."Bejárhatunk órákra, bemutatókra, meghívják a diákjainkat mérésekre, kísérletekre. Ennek a szoros együttműködésnek köszönhetően a szülők minden egyes kérdésére tudunk felelni a Széchenyi-egyetemmel kapcsolatban"

– hangsúlyozza Németh Tibor, és hozzáteszi, hogy a pályaorientációban már a tizedikesek figyelmét is felhívják a győri egyetem előnyeire. Az igazán ideális az lenne a gimnázium szempontjából persze, ha a Széchenyi idővel tudományegyetemmé válna, mert akkor a jelenleginél is szélesebb kínálatot tudnának adni a tanulóiknak. A diákok 10-15 százaléka ugyanis orvosi egyetemeken folytatja tovább.

Vallom, hogy csak azok a jó tanárok, akik szeretik a gyerekeket. Pedagógusként nemcsak a diákok tudását, hanem a lelkét, az egész életét kell fejleszteni. Magam is ezt próbálom tenni. Arra hívom fel a figyelmüket, hogyan igazodhatnak el a mai világban. Nem egyszerű helyzet. Le kell csupaszítani a dolgokat, hogy a gyerekek meg tudják érteni, milyen is a világ csontváza. Aztán rakodunk rá mi is, tanárok, meg ők maguk is egész életükben egyre többet és többet"

– mondja a Pro Universitate díjas igazgató.



Győr jó helyzetben van, itt kiváló iskolák vannak és a gyerekek családi háttere is jobb, mint az országos átlag. Ezért alkalmanként a legjobb budapesti gimnáziumokat is meg tudjuk előzni a középiskolai rangsorokban. A gyerekek karrierterveiben az Audi van az első helyen, oda pedig a legjárhatóbb út szintén a Széchenyi-egyetemen át vezet. De akkor is Győrben érdemes továbbtanulniuk, ha a sportegyesületük a városhoz, vagy már most a campushoz köti őket"

Pro Universitate Díj



Hagyományosan az egyetem névadója, Széchenyi István születésnapjához kapcsolódó Akadémiai Napon adják át a legmagasabb egyetemi kitüntetést, a Pro Universitate Díjat. Olyan egyetemi polgárok, illetve az egyetemet támogató személyiségek munkájának elismerésére szolgál, akik kiemelkedő oktató, tudományos vagy egyéb tevékenységükkel, példamutató emberi magatartásukkal, az egyetem munkáját támogató tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak az egyetem céljainak megvalósulásához, hírnevének, tekintélyének, megbecsülésének öregbítéséhez.

– sorolja az igazgató, aki Győr díszpolgári címét is kiérdemelte. Nem véletlenül. Több, egymást követő nemzedéknek tudott példát mutatni az általa vezetett, Kazinczy szellemiségét őrző patinás gimnáziumban.