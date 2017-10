A győri jótékony rockzenekar már a Mikulásra készül: idén a gyermekmentőknek gyűjtenek

Károlyi Balázs

Ötödik alkalommal szervezi meg a Zenés Családi Mikulásdélután és Jótékonysági koncert programját a Hetedik Bekezdés zenekar. Károlyi Balázs basszusgitáros, az együttes alapítója a kisalfold.hu-nak elmondta, a színpadi produkciók mellett számos kísérőprogram is várja a kicsiket és nagyokat a december 9-i rendezvényen.

"Természetesen idén is eljön a Mikulás, de bábszínház, gyerekzenekar, bűvészprodukció is szerepel a programban, és lesz kreatív sarok, rajzverseny, utazóplanetárium is. A családi délután kiváló kikapcsolódást jelent a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt˝ - fogalmaz Balázs, hozzátéve:˝Eddig tizenhárom saját szervezésű jótékonysági koncertünk volt, gyűjtöttünk már óvodának, árva gyermekek javára, vagy súlyosan beteg kisgyerekek gyógyulását igyekeztük támogatni.."A családi délutánon a szervezők adománydobozt helyeznek ki, ide kerülnek majd a tombolaértékesítésből származó bevételek is - a sorsolás értékes nyereményekért zajlik. Az eseménynek a győri, Külső Veszprémi úton található Pólus Üzletház -Club Aréna ad helyet.A zene és a jótékonyságA Hetedik Bekezdés hét éve, 2010 márciusában alakult Győrben. Dallamos rockzenét játszanak, dalszövegeik elgondolkodtatóak, érzelmesek, ahogy Károlyi Balázs fogalmaz, olykor kicsit szentimentálisak. Gyakran zenésítik meg klasszikus és kortárs költők verseit is.A zenekar több tagcserén esett át, a jelenlegi felállás: Schlakker Rebeka – ének, dr. Rácz Zsolt – gitár, ének, Klaj András – gitár, Károlyi Balázs – basszusgitár, Richnovszky Emánuel – dob.A december 9-i koncerten várhatóan új dalokat is hallhatunk tőlük.

Az alapító Károlyi Balázs számára külön öröm, hogy az együttessel jótékony célokat is szolgálhatnak, szeret segíteni másokon. "Mindenképpen szeretném folytatni ezt az utat, és évente legalább két jótékonysági koncertet szervezni. Célom, hogy találjak egy főszponzort a decemberi rendezvényre, hogy a jövőben is megtarthassuk a Mikulásdélutánt - amire általában mintegy ötszáz vendég érkezik, és közel kétszáz gyereket ajándékoz meg a nagyszakállú."