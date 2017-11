A győri Jobbik szerint a győri Fidesz leszerepelt

Fodor Roland országgyűlési képviselőjelölt közleményben reagált a múlt heti győri közgyűlés döntésére: "A Győri Jobbik sajnálatát fejezi ki az ügyben, hogy a helyi fideszesek a múlt heti közgyűlésen tanúsított magatartásukkal végleg beálltak az országos fősodorba. A kormányzati nyomásra, nyíltan a Jobbik plakátkampányára válaszlépésnek szánt, óriásplakátok megadóztatásáról szóló előterjesztés megszavazásával, a Fidesz győri képviselői egyértelműen leszerepeltek polgári értékekből. Az új adónemet bevezető rendelettel az a legnagyobb probléma, hogy politikai érdekből beavatkozik gazdasági folyamatokba, büntetve ezzel győri kisvállalkozásokat, társasházakat is. Nagyon rossz üzenet a gazdaság győri szereplőinek, hogy ezt az országos durva és káros hatalomgyakorlási stílust, helyben is kiszolgálják. A gazdaság fejlődéséhez kiszámítható és transzparens közéletre, stabil jogrendszerre és korrupciómentes politikára van szükség. A helyi Fidesz a hatalom megtartás érdekében kész Győr gazdasági helyzetét is veszélyeztetni, mely elfogadhatatlan.



A Jobbik a jövő évi választásokon a Fidesszel együtt le fogja váltani a diktatúrákra jellemző hatalomgyakorlási stílust is, ezzel befejezve végre a rendszerváltást" - fogalmazott a jobbik képviselőjelöltje közleményében.