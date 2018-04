A győri Freddie új dala szól majd a budapesti jégkorong vb-n

Új szerzeménnyel rukkolt elő Freddie, a 2016-os Dal győztese. A „Győzni jöttünk" című dal a Magyar Jégkorong Szövetség tetszését is elnyerte, hangulatával és lendületével. Új megközelítésből ragadja meg a szurkolói életérzést, ezért döntöttek úgy, hogy azt a világbajnokság „hivatalos szurkolói dalának" választják.A Lotfi Begi által megkomponált sláger a sporteseményen folyamatosan jelen lesz, a Papp László Budapest Sportaréna mellett felállított Szurkolói Faluban pedig a szombati before party-n hallhatja élőben a nagyközönség.A dal klipjének forgatását már elkezdték, amelyhez a felkészülési meccsek utolsó, kultikus magyar-ukrán mérkőzéséről is készültek vágóképek.Mind az énekes, mind a zeneszerző számára sokat jelent a sport, és leginkább a hazai válogatott játéka, ezért szívesen foglalkoztak a témával.

„A sport meghatározó dolog az életemben, mondjuk inkább a szurkolói oldala, a hangulat és az atmoszféra miatt, legyen szó fociról, vízilabdáról vagy épp jégkorongról. Ezeknek a mérkőzések, főleg ha a válogatott játszik, különleges varázsa van, összehozza az embereket és olyan egységet teremt, ahol közös célért szurkolunk" - nyilatkozta Fehérvári Gábor Alfréd, közismertebb nevén Freddie.

A szurkolói dal szerzője, Lotfi Begi így mesélt a zeneszám születéséről:

„A hazai jégkorong válogatottat néhány éve követem, amióta feljutottak az A csoportba, és noha tavaly nem sikerült ismét feljutni, de idén újra megkíséreljük. Külön öröm számomra, hogy a világbajnokságnak Budapest ad otthont, és csapatunk hazai közönség előtt bizonyíthat ismét. Ennek okán jött az ötlet, hogy készítsünk egy szurkolói dalt, hogy minél több emberhez eljusson a vb és a csapat híre, és ezáltal még több ember ismerje és szeresse meg a jégkorongot és ezt a remek csapatot"– magyarázta.