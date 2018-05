A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje - Nézze itt! ÉLŐ közvetítés

A fővárosi fellépésünkről koncertfilm készül, professzionális kép- és hangminőségben. S ha már hét kamera követi a műsort, lehetőség adódott az élő közvetítésre. Ugyan tartottunk attól, hogy akkor ki hallgatja majd a helyszínen a játékunkat, de biztosan telt házas koncert lesz. Már csaknem minden jegy elkelt. Erre az ad magyarázatot, hogy egy komolyzenei világsztárral együtt zenélünk

A Győri Filharmonikus Zenekar Berkes Kálmán vezényletével már sok tapsot begyűjtött fellépésein. Most otthonról is élvezhetik játékukat.

Digitális hangversenyterem



A május 2-i élő komolyzenei közvetítés az első ilyen lapunk és a Győri Filharmonikus Zenekar életében is: a zenekar örül, hogy a Kisalföld partner ebben és ezáltal a fiatalabb korosztályhoz is el tud jutni produkciójuk. Ősz Gábor arról is beszélt, hogy tavaly próbálkoztak hasonlóval, de akkor csak saját YouTube csatornájukon. Úttörőnek számít a győri zenekar e téren, ugyanis viszonylag új ez a megjelenési forma, igaz, már volt hazánkban néhány ilyen kezdeményezés fővárosi zenekarok közreműködésével. A filharmonikus zenekarok közt világelsőnek tartott berlini komoly erőt fektet ebbe a megjelenési formába: húsz kamerát használnak a felvételekkor és aki digitális koncerttermükre előfizet, fellépéseiket élőben követheti. Aki viszont a győriek muzsikáját akarja élvezni a kisalfold.hu-n, annak csak internetkapcsolatra van szüksége és már előadás közben kommentelheti, lájkolhatja a produkciót.

A Győri Filharmonikus Zenekar rangos vendégművészek fellépésével zárja idei szezonját. Michael Martin Kofler, a salzburgi Mozarteum világhírű professzora, a szólistaként és kamarazenészként egyaránt ismert fuvolaművész ezúttal karmesterként is bemutatkozik, Mozart 1772-ben írott olasz opera seriája, a Lucio Silla nyitányát és Schubert varázslatos V. szimfóniáját dirigálja majd május 28-án. Részletek itt >>

– mondta el Ősz Gábor, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóhelyettese.A dallamok a Zeneakadémián, Budapest exkluzív, felújított koncerthelyszínén csendülnek fel a csodás akusztikájú teremben, amelynek nézőtere 850 embert tud befogadni.Az élő közvetítést élvezetesebbé teszi, hogy a kezdés előtt, a szünetben és a zeneművek között is a helyszínről Szabó Balázs zenetörténész beszél az előadókról és művekről.Berkes Kálmán karnagy, a győri filharmonikusok művészeti vezetője vezényel majd Budapesten. Már dolgozott együtt Sergei Nakariakov trombitaművésszel. Elismerést jelent a Győri Filharmonikus Zenekarnak, hogy közreműködik műsorában az orosz származású művész, ugyanis a világ legismertebb koncerttermeiben, legjelentősebb zenekaraival szokott együtt fellépni és a szakma fejedelmének számít.A jövő heti műsor egy virtuóz darabbal, Sosztakovics Ünnepi nyitányával kezdődik, aminek apropója, hogy a győri zenekar hivatásossá válásának ötvenedik évfordulóját ünnepli idén. Aztán következik Csajkovszkij Variációk egy rokokó témára című műve, amit eredetileg csellóra írt és annak más tartományban szól a hangja, mint a trombitának. Ám Nakariakov az ilyen különleges átiratokról is híres és egy különleges trombitán, szárnykürtön játszik. Közreműködésével felhangzik majd Arban Velencei karneválja is. A szünet után Beethoven VII. szimfóniáját játsszák a filharmonikusok.