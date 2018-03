A győri fiatalember vonatbaleset után született újjá - Máté a sport lelt élete értelmére

Szomszéd Máté a Győri Vízisport Egyesület telepén készül nap mint nap, hogy megvalósítsa álmát: indulási jogot szerezzen a paralimpián. Fotók: Béres Márton

Inspiráló Máté blogja



"Nagyon szurkolok Máténak! Egy paralimpiára kijutni óriási teljesítmény lenne, hisz a mezőny rendkívül erős. Számomra inspiráló Máté blogja, a PirateTurtle a Facebookon. Le a kalappal előtte, rengeteg verejtéket hullajt, hogy elérje célját" - mondta Máté sorstársa, Patkás Tomi. A szintén győri mozgássérült sportoló is vonat-balesetben vesztette el a végtagjait. Tomi lábak nélkül eddig háromszor úszta át a Balatont.

Máté szinte mindenhová kerékpárral jár, találkozónkra, a Kisalföld győri szerkesztőségébe is két keréken érkezett. Ennyi erőnléti sport mellett kikapcsolódással ér fel neki heti egyszer a tenisz. "Szeretem a labdás sportokat is, a teniszt a játék öröméért űzöm. Már-már rekreáció számomra" - kezdte mosolyogva.A 35 éves férfi élete hét éve változott meg gyökeresen. Vonatbaleset következtében vesztette el a jobb lábát térd alatt. A szörnyű pillanatokat hallgatni is sokkoló. Csoda, hogy életben maradt. Szerencsére fogtak "fenn" Máté kezét. "Eleinte nehéz volt elfogadni a megváltoztathatatlant, piszkosul nehéz. Egyik nap még van lábad, aztán arra ébredsz, hogy már soha nem lesz. Időre volt szükségem, mire újra megtaláltam magam a történtek után. A szüleimnek és a sportnak köszönhetek mindent" - hallottuk."A baleset előtt is fontos szerepet játszott az életemben a mozgás. Reggel futottam, délután elmentem társastáncra, aztán este még fociztam egy jót a barátokkal. Öt éve viselek állandóan protézist a jobb lábamon. Hosszú folyamat volt az is, amíg megfelelő protézist kaptam, összecsiszolódtunk az `új lábammal´. A kettlebell golyókkal kezdtem újra sportolni. Ekkor fogadtam el magam ismét" - mondta a győri fiatalember, akinekerőt gyűjthetünk a mindennapok küzdelmeiben. Máté közben a felsőoktatásban is letette a névjegyét, szociológia és nemzetközi tanulmányok szakon két oklevelet szerzett."2017 elején kezdtem el kocogni egy speciális protézissel. Különösen dombon-völgyön át élvezem a futást. Tavaly áprilisban indultam egy görögországi terepfutó viadalon. Azóta még jobban elköteleződtem a sport mellett, tudom, hogy van keresnivalóm a nemzetközi versenyeken is" - közölte Máté.A győri fiatalember álma, hogy részt vehessen a paralimpián kenuval. Az edzője, Németh Gergő szerint Máté gyorsan fejlődik, fél év alatt eljutott oda, hogy 8-10 km-es edzéseken végig tempót menjen. "A szó jó értelmében fanatikus a srác, a napi két edzést ki nem hagyná. Izgatottan várjuk az előtte álló versenyeket" - mondta Németh Gergő."Az összes edzésemet annak rendelem alá, hogy minél gyorsabb legyek a vízen hajóval. A Győri Vízisport Egyesületben kiváló közösségre találtam, rengeteget tanulok itt. Mindent megteszek azért, hogy napról napra jobb kenussá váljak" - búcsúzott Máté.