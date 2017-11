A győri édesanyák gondozták az olasz katonák sírjait - megbocsátásból jelesre vizsgáztak - fotók

Felújították a sírokat



A nádorvárosi köztemetőben a győri I. Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság jóvoltából két éve felújították a sírokat, ahol katonák nyugszanak. A hadisírok a díszsírkert mögött találhatóak.

Közel 100 év távlatából is különösen széppé teszi a történetüket, hogy az 1920-as évek elején győri nők vállalták a sírjaik gondozását. Aki ismeri az első világégést, tudja, hogydúltak az Osztrák-Magyar Monarchia és Olaszország között a Keleti-Alpokban."A háború, a trianoni trauma tükrében példaértékű a győri édesanyák hozzáállása. Miután a fegyverek elcsendesedtek, az olasz nők szintén rendben tartották a hősi halált magyar katonák végső nyughelyeit Itáliában" - mondta Biczó Zalán.A Dunántúli Hírlap 1921. május 24-én "Gondozzák a Győrött elhalt olasz hősök sírját" címmel közölt lélekig hatoló írást. Ebből kiderül: a város történetének kiváló polgármestere, Farkas Mátyás is a megbékélés fontossága mellett tett tanúbizonyságot és támogatta a győri nők felajánlását.1924 szeptemberében szentmisét tartották az olasz katonák lelki üdvéért, megkoszorúzták nyughelyüket. A kisalföldi édesanyák Mindenszentekre évről évre szépen feldíszítették az olaszok sírjait. Felajánlásuk híre a '30-as években elterjedt Olaszországban, több olasz lap tudósított a munkájukról.Az olasz katonák nevét, születési idejét, helyét kiderítette Biczó Zalán, a tragédiájuk azonban egyelőre több kérdőjelet felvet."Valószínűleg az ágyúgyárban és a vagongyárban voltak munkaszolgálatosak. Nem tudni, hogy a Frigyes-laktanyában szállásolták el őket vagy máshol tértek nyugovóra a hadifoglyok. Az biztos, hogy amikor megbetegedtek, fogvatartóik segítettek rajtuk. A városi szükség- és tartalékkórházba szállították őket, kezelést kaptak. Abban a korban gyógyíthatatlan betegségekben szenvedtek, több tucatnyian haltak meg tüdővészben. Gerinclob, vérhas, tífusz és influenza is okozta a halálukat" - közölte Biczó Zalán.A Széchenyi István Egyetem könyvtárosának kutatásait személyes jelleg is motiválja. "A dédapám, Bálint Károly a 19. gyalogezredben szolgált az olasz hadszíntéren. Hősi halált halt 1918 nyarán, Papp Kálmán tábori lelkész, későbbi győri megyéspüspök temette el. Talán a sírját olyan méltóképpen gondozzák a távolban, mint napjainkban Győrben az olaszokét" - zárta szavait Biczó Zalán.