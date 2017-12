A Győri Balett Diótörő-előadását mutatják be a Papp László Sportarénában

Harangozó Gyula Kossuth-díjas táncművész, a produkció koreográfusa és rendezője elmondta: olyan újszerű, "felturbósított" Diótörő-előadást szerettek volna létrehozni, amely a digitális világhoz szokott gyerekek figyelmét is leköti. A rendező szerint ugyanakkor a balett, a cirkuszművészet és a show elemeiből építkező előadás klasszikus részeit, így a magát a történetet érintetlenül hagyták.



Harangozó Gyula, aki korábban a Bécsi Operában is rendezett már Diótörő-előadást, hozzátette, hogy a klasszikus darab újszerű feldolgozása mai játékfigurákkal szól a gyerekekhez, így a majdnem száz táncost színpadra állító produkcióban a Győri Balett táncművészei, artisták, zsonglőrök és breakesek mellett, Barbi és Pókember is színpadra lép.



Mint mondta, ugyanazt a realitást szeretné visszaadni a darab első felében a mai gyerekeknek, amit a 19. századi gyerekek érezhettek az általuk jól ismert helyszín és játékfigurák láttán. A produkcióban ugyanakkor a hagyományos balettművészet képviselői is megjelennek, így a Herceg és Klára hercegnő kettősének tánca során a moszkvai Bolsoj Balett szólistáit láthatja a közönség.



A rendező kiemelte, hogy a látványvilágot a háromdimenziós felületre vetített díszlet teszi különlegessé, a táncjáték díszlettervezője Dmitrij Simkinnel, jelmeztervezője pedig Velich Rita.