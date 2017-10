A győri Audi szélcsatornájában tesztelték Miklós Edit légellenállását - fotók

Az Audi Hungaria Zrt. szélcsatornájában tesztelték szerdán Miklós Edit alpesi síző légellenállását, a Magyarországon először végzett művelet során óránként 120 kilométeres szélsebességet értek el.A 2014-es szocsi olimpián lesiklásban hetedik versenyző elmondta, hogy a teszt célja egy olyan testtartás megtalálása volt, amellyel könnyebben lehet nagyobb sebességet elérni. Hasznosnak és fantasztikusnak nevezte a tesztet, úgy fogalmazott, hogy a tapasztalatot mindenképpen fel tudja használni.A 29 éves Miklós Editnek - aki januárban súlyos térdsérülést szenvedett - a jövőben több hasonló tesztelési lehetősége is lesz a győri járműgyárban.A szerdai teszten először az óránkénti ötven kilométeres szélsebességet imitálták a sajtó képviselőinek jelenlétében, aztán a 120-at már csak a szakmai stáb jelenlétében tesztelték a maximum óránkénti 160 kilométeres szélsebesség elérésére képes csatornában. A sílécek egy csapágyon mozgó alapra voltak ráerősítve.Miklós Edit beszélt arról is, hogy lassan készen áll a visszatérésre, nincsenek fájdalmai. Decemberben, a kanadai Lake Louise-ban versenyez majd először - úgy fogalmazott, hogy szívesen kezdi ott a világkupa-szezont -, s a célja az, hogy a februári, phjongcshangi téli játékokra visszahozza a legjobb formáját.Stefan Abplanalp, Miklós Edit svájci edzője elárulta: a minél jobb eredmény elérése érdekében Svájcban és Norvégiában is - ahol korábban dolgozott - rendszeresen tesztelik a sízők légellenállását szélcsatornákban.Az Audi Hungaria Zrt. szélcsatornáját 2014-ben helyezték üzembe. A 250 négyzetméter alapterületű, kétszintes épületben egy két négyzetméter átmérőjű kiömlőn keresztül maximum óránként 320 ezer köbméter levegő áramlik, ami 116 olimpiai szabványméretű úszómedencét tudna megtölteni levegővel. A négy méter átmérőjű színpad 15 fokban forgatható jobb és bal irányba is.