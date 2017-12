A győri asszony gyámságába fogadta a kisfiút

Karika Klára gyógyszert vásárol.

Szegényes, apró lakásában él Karika Klára. Itt nevel egy hétéves kisfiút is, akit a gyámságába fogadott. "Az anyja nagyon messze él tőlünk. Onnan az iskola is kilométerekre lenne és Attila szeretett volna nálam maradni. Okos fiú, az iskolában is dicsérik" – kezdte az asszony, aki betegségei miatt már nem tud munkát vállalni, így sokszor áll a nehéz kérdés előtt, hogy ruhát vagy ételt vegyen-e és most még a tűzifára is költenie kell.A hónap végére gyakran teljesen elfogy a pénze. Karika Klárán és a kis Attilán a Kisalföld olvasói 150 ezer forinttal segítettek a Jóakarat hídján keresztül, hogy boldogabb ünnepük legyen.