A győrasszonyfai Zoé és Gabi karácsonyát tették szebbé olvasóink

Molnár Szabina és kislánya, Kulcsár Zoé.

A Jóakarat támogatása most ideszállt: Molnár Szabinára és Kulcsár Gáborra, az anya otthon van a kicsivel, míg férje dolgozik és pénzt keres napi 10–12 óra munkával. Szerencséje van a céggel, felesége dicséri a térkövezést végző munkaadót, aki kocsival viszi Tápra Kulcsár Gábort, ingázni sem kell Győrasszonyfáról.De egy kereset kevés, az olcsó albérlet rezsiköltségével igyekeznek nem elmaradni, még ha Molnár Szabina szerint a tulajdonos jóakaratú és türelmes is. A munkaadótól gyakran kapnak fizetési előleget, de ahol állandó a szegénység, ott annak terhe is ugyanúgy nyomja majd később a vállat.

– Az lesz a könnyebbség, amikor majd letelik a három év és én is el tudok helyezkedni, Zoé meg óvodába megy. Persze már most fájhat az ember feje, mert az apjuk hajnalban indul dolgozni, én éjszakás nem lehetek mindennap, mert az egyik gyereket majd a felső tagozatba viszi reggel a busz Tápszentmiklósra, a másikat Tarjánpusztára az óvodába. Zoé születése előtt üzemekben dolgoztam, és szerettem nagyon – mesél a család életéről Molnár Szabina.A Jóakarat tudja, hogy sok család élete – bár hó végén a legnehezebb – hó elején a legszomorúbb. Amikor semmi nem marad megélhetésre a családi pótlékon kívül, s jön a karácsony. Zoé ragyogó kék szemekkel várja a Jézuskát, s jó, ha fenyőfát sikerül állítaniuk. Most inkább téli ruhára van szüksége a kétéves kislánynak, a gázfűtésre is pénz kell, s mindenképpen kifestenék a szoba penészes falát – mutat a felső sarok felé.Az anya nem beszél magáról, csak a gyerekekről, akik annak rendje szerint nagy- evők, de nem válogatnak, „nem úgy neveltem őket" – fűzi hozzá büszkén Szabina. De nem tőle, hanem az alapítványunkat megkereső jóakarótól tudjuk, hogy ő is rosszul volt a napokban, kiderült, hogy két napja nem evett.