A gyógyszeréért könyörgött csak a megkéselt hajléktalan Győrben

Tamás 16 múlt, Béla csak 15. A fiúk „mostohatesónak" hívják egymást, de csak jóbarátok, bár Tamás édesanyja kis időre magához vette Bélát. A két család orosházi, tavaly februárban Tamásék egy győri albérletbe költöztek, s utánuk jött Béla is. Az ő édesanyja Orosházán maradt, jóváhagyásával a másik anya hivatalosan gyámság alá vette fia barátját. A fiúk félig árván nőttek fel, Tamás apja meghalt, Béláé súlyos bűncselekmény miatt ül.

„Kelj fel!" – így ordított rá éjjel a két részeg zöldfülű az 53 éves T. Péterre, aki szokott padján kuporodott össze az egyik adyvárosi parkban. Saját bevallásuk szerint – bár a sok vodka miatt alig emlékeznek – azonnal ütni kezdték az ébredőt. Tamás így fogalmazott a rendőrnek: „Letalpaltuk, megtérdeltük, felváltva ökölcsapásokkal ütöttük kb. két percen keresztül."



Tamás és Béla alig emlékszik valamire, fogalmuk nincs, miért bántották a hajléktalant – kétszer is. Judi István tanácsa ismét beidézi az áldozatot. Elvették a férfi sporttáskáját, érték nem volt benne, talán egy százas, meg egy kis zsebkés, amit Tamás rakott el. Futottak, az iratok egy kukából kerültek elő, s tanúk hallották T. Péter kiáltását: „Csak a gyógyszereimet adjátok vissza!" De a tolvajok nem törődtek vele. T. Péter asztmás volt.

Tíz nappal később, október 8-án ismét sokat ivott a két fiú, egy felnőttkorú barátjukkal vetettek Kalinkát. Éjjel a parkban meglátták a férfit, s ütötték megint. Béla ekkor előrántotta az áldozattól korábban elszedett kést, kaszáló mozdulatokkal szúrt vele, több sebet ejtve. A nyomozó kérdésére is azt mondták később: nem tudják, mi bajuk volt a sértettel, nem ismerték. Eszükbe sem jutott, hogy orvosi segítségre szorul, márpedig ha a diszkont környékéről nem hív valaki mentőt, a sértett meghal.



A Győri Törvényszéken dr. Judi István tanácsa tárgyalta a pert, s fiatalkorúakról lévén szó, két pedagógus ülnök is részt vett az eljárásban. Éltek a kérdezés lehetőségével, mindketten Tamás anyukáját faggatták arról, hogy nem vette-e észre az italozás, az éjjeli csavargás, a lógás jeleit, s mennyi költőpénzt adott nekik. A válasz az volt: ő rengeteget dolgozott, késő este ért haza mindennap és kidőlt. De sajnos megbízott a fiúkban, akik otthon mindenben segítettek, szót fogadtak. Kiderült: azóta visszaadta a Béla feletti gyámság jogát, főleg a késelés miatt, s mert látta, hogy fiára nincs éppen jó hatással ez a barátság.



Viszont most – mivel az ítéletet a javítóintézetben várják – csupa pozitív jellemzés született róluk. Béla négyes-ötös tanuló, s ha van is pár fegyelmi a mérlegen, jó irányba billenti a sok dicséret, például mert szerepelt az ötvenhatos ünnepségen. Tamás a negyvennyolcas forradalmi megemlékezésért kapott dicséretet, röplabdázik, focizik, kedvence az angol. Személyiségük fejleszthető az intézet szerint, de végre szabályozott keretek között. Az is kiderül a jellemzésből, hogy őszintén bánják a tettüket, amire – ezt dr. Tajti Viktória ügyvéd is mondta a Kisalföldnek – semmiféle magyarázatot nem tudnak adni.



A bíróság februárban folytatja a tárgyalást, addig meg kell találni a sértettet, akit nem tudtak beidézi a hajléktalanszállón keresztül. Az egyik tanú vallomásából kiderül: néhány hete eltűnt a szokott helyéről, s aligha tévedünk, hogy az új jogszabályi szigor miatt.