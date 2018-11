A gyermekfalunak gyűjthetnek Győrben

Az első SOS Gyermekfalvat 1986-ban hozták létre, azóta 134 országban van jelen a hálózat. Magyarországon 400 gyereknek biztosítanak szerető, biztonságos otthont nevelőszülői családokban. Küldetésük, hogy egy gyermek se nőjön fel egyedül. „Mostantól Győrben is gyűjthetnek adományozókat, ehhez élvezik az önkormányzat támogatását, erre korábban nem volt példa" – hangzott el a hétfői, városházán tartott sajtótájékoztatón. Borkai Zsolt polgármester azt is elmondta, hogy az utcai adománygyűjtés mellett az adventi vásár jótékonysági faházában is helyet kapnak a SOS-falvak aktivistái.



„A cél, hogy a győriektől a következő egy évben összegyűljön a gyermekfalu egy házának éves működésére elegendő körülbelül másfél millió forint" – fogalmazott Romet-Balla Ágnes, a szervezet adománygyűjtési igazgatója. Egy házban egy nevelővel 5-6 állami gondozott gyermek él.



Elhangzott, hogy a gyermekfalunak adományokat gyűjtő fiatalok munkája átlátható, ellenőrizhető. Az utcákat, bevásárlóközpontokat párban járó, igazolvánnyal rendelkező fiatalok messziről megismerhetőek lesznek kék SOS-es pólójukról. Készpénzt, tárgyi adományt nem fogadhatnak el, céljuk a gyermekfalu munkáját havi rendszerességgel támogatókat találni; az adományozóval banki csoportos beszedési formanyomtatványt töltetnek ki. A sajtótájékoztató végén Panker Mihály humánszolgáltatási főosztályvezető a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi politikájáról, a bölcsődei és óvodai rendszer jelenleg folyó és tervezett felújításáról számolt be röviden.