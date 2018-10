A Guinness-rekordoknál jelentkezett a SZEngine 3D-nyomtatott motorjával

Az új ART-autó és az új SZEngine motor összehangolása sok munkával és szoros együttműködéssel járt. Mint minden évben, a legnagyobb ellenségünk most is az idő volt, hiszen a legelső verseny előtt mindössze három hetünk maradt a teljes rendszer tesztelésére. Ezért igyekeztünk minden felmerülő problémát a lehető leggyorsabban felismerni és kijavítani. A tesztek során eddig nem ismert nehézségeket is tapasztaltunk, amik főleg a motor rugalmas felfogatásából adódó hatásoknak tudhatók be. A megnövekedett rezgések miatt módosítanunk kellett a gyújtótranszformátor csatlakoztatásán, a kipufogórendszert újra kellett tervezni és a váltómechanizmusban is módosításokat kellett elvégezni a megbízható működés elérése érdekében"

Kovács Kristóf és Gyuris Attila tartottak beszámolt az elmúlt szezonról - Fotó: Májer Csaba József

A partneri nap hagyományos rendezvény a csapat életében, ahol megosztják a támogatókkal a legújabb fejlesztési eredményeket, lezárják az adott évet, és megnyitják a következő fejlesztési időszakot. Az egyetem Belső Égésű Motorok Tanszékén tartott találkozón felidézték, hogy kimagasló teljesítményű erőforrással tudtak előállítani az idei Formula Student versenysorozatra. Legújabb fejlesztésű motorjuk magját a termodinamikai optimalizációk képezték.– mondta Kovács Kristóf, a csapat egyik konstrukciós vezetője.A változatos versenyszezonra már Gyuris Attila tért ki beszámolójában. Elmondta, hogy a zalaegerszegi Formula Student East verseny nemcsak azért volt fontos, mert hagyományosan az Arrabona Racing Teammel közösen indultak, hanem a saját tesztautójukat is magukkal vitték.

Vállalkoztunk egy bemutatóra, méghozzá egy több éves projektnek köszönhetően a saját 3D-nyomtatott motorunkkal, amit az Audi Hungaria Kísérleti Motorgyártó részlegével együttműködve terveztük meg és gyárttattunk le. A világon egyedülálló módon a teljes forgattyúsház, a henger, a hengerfej és az összes fedél alumínium szinterezett alkatrészekből áll. A bemutató remekül sikerült, nagy érdeklődés övezte a motort és így a csapatunkat is"

Györkös Szabolcs csapatvezető az új konstrukciós vezetőkkel, Varga Norberttel és Füleki Dániellel - Fotó: Májer Csaba József

A 10 éves SZEngine alapítótagjai közül Szigeti Márk emlékezett a kezdetekre. - Fotó: Májer Csaba József

– mondja büszkén Gyuris Attila a különleges erőforrásról, amivel a Guinness-nél is jelentkeztek, és a rekord beállítása folyamatban van.A nyár folyamán meglátogatta a csapatot az SLM nyomtató gyártó cég képviselete is. Olyan mély benyomást tett rájuk a SZEngine, hogy meghívták őszi világkonferenciájukra. A továbbiakban a hengerfejen szeretnének tovább dolgozni, a nyomtató technológiában ugyanis abban van a legnagyobb potenciál a belsőégésű motortok szempontjából.A SZEngine az idei teszt- és versenyidőszak alatt rengeteg olyan kihívással találta szemben magát, amikkel korábban még nem találkozott. Ennek ellenére sikeresnek tekinti a szezont, mivel feszített munkával, nagy odafigyelésével végül mégis minden nehézségen túl tudott jutni.A partneri nap évfordulós ünnepség is volt egyben, hiszen tíz évvel ezelőtt, 2008 októberében alakult meg a csapat. Ezért meghívták a rendezvényre az alapítótagokat is. Szigeti Márk, az egyik alapítótag érdekes előadást tartott a megalakulás körülményeiről. Régi képeket hozott magával arról az időszakról, amikor a Belső Égésű Motorok Tanszék meghívta a bécsi műszaki egyetem FS-csapatát a Széchenyi István Egyetemre, azzal a nem titkolt céllal, hogy kifejezetten a motorfejlesztésre fókuszáló Formula Student csapatot fognak létrehozni a győri egyetemen. Ezzel kezdődött minden.A folytatásban pedig, a most induló új szezonban egy még egyedibb, versenyképesebb motor megalkotása lesz a cél Györkös Szabolcs csapatvezető szerint, emellett a team fejlesztésével is aktívan szeretnének foglalkozni.Ebben Györkös Szabolcs mellett Füleki Dániel és Varga Norbert segítik konstrukciós vezetőként a SZEngine-t.