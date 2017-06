A fény kerül a Rómer múzeum új nagyszabású nemzetközi kiállításának középpontjába

A fény kerül a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum új, időszaki kortárs nemzetközi kiállításának középpontjába, amelyen a konstruktív, geometrikus és monokróm irányzat hazai képviselői mellett egy ausztrál és egy német alkotó is bemutatkozik - mondta az MTI-nek a múzeum igazgatója.



Grászli Bernadett kiemelte: a Light Positions nevet viselő tárlat a fény különböző megjelenítési, felhasználási módjait és lehetőségeit vonultatja fel. A június 23-án, este hét órakor az Esterházy-palotában nyíló csoportos tárlaton kiállító tizenegy művész - Baráth Bálint, Bernát András, Bullás József, Christoph Dahlhausen, Forgó Árpád, Gryllus Ábris, Halmi-Horváth István, Kelemen Zénó, Andrew Leslie, Sági Gyula és Szabó Dezső - mindegyike más-más megközelítést képvisel.



A résztvevő művészek változatos technikákkal dolgoznak: digitális, festészeti, intermediális, fényképészeti, grafikai, szobrászati eljárások segítségével aknázzák ki a fény tulajdonságait és egymástól eltérő szempontból vizsgálják az optikai jelenségek, a színek, a ritmusok és a formák viszonyrendszerét.



A kiállítás címének egy másik szabad fordítása szerint könnyed kompozíciókként is értelmezhető a tárlat, amely arra utal, hogy a formák, a színek összjátéka, az egyszerű eszközök használata elegánsan, kifinomult módon közvetíti a művészek üzeneteit.



A felkért alkotók a legkülönfélébb módon tudják kezelni a fényt: van, aki fotogram technikával foglalkozik, más hagyományos módon megfesti a vásznat akrillal, vagy olajfestékkel, van, aki formázott vásznakat és installációkat készít, és van, aki papír és tinta felhasználásával dolgozik - magyarázta az igazgató.



A tárlat egyik különlegessége Kelemen Zénó Orto 1 című kompozíciója, amely egy három méter magas formázott, epoxigyantából készült test. A felületét grafitceruzával koncentrikus körrajzokkal látta el a művész, így a műgyanta testen egy fémes, fényes ragyogású felület tükröződik vissza, s úgy néz ki, mintha egy óriási fémszobor lenne.



Kiemelte: aki a kiállítást megtekinti, ne várjon figurális kompozíciókat, nem lesznek portrék, csendéletek és hagyományos műfajú alkotások. Az egyik munka "kakukktojás", egy videóinstalláció, amely Gryllus Ábris és Vadas Zsófia Tamara táncos együttműködése. A krund ni ovel című kortárs darabot másnap, a múzeumok éjszakáján a Napóleon-házban bemutatják.



Grászli Bernadett hangsúlyozta: a múzeum egyik fontos feladata a kortárs képzőművészet középgenerációja munkáinak gyűjtése és bemutatása. Tavaly novemberben fogalmazódott meg a mostani kiállítás ötlete, s idén tavasszal a múzeum meg is vásárolta Szabó Dezső egy kollekcióját. A vásárlásból kiindulva kezdtek el komolyabban foglalkozni a tárlattal, hogy a területen dolgozó művészek számára mit jelent a fény használata.

A művészek közül többen már korábban is bemutatkoztak a győri közönség előtt, Andrew Leslie ausztrál művésznek már volt kiállítása Magyarországon, Christoph Dahlhausen, a Melbourne-i Egyetem német oktatója azonban most először mutatkozik be.



Az augusztus 31-ig látogatható kiállításon több rendhagyó tárlatvezetést is tartanak, s több alkalommal közönségtalálkozó is lesz.