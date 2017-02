A digitális gazdaság segítése - támogatás kkv-knak

A pályázatokat március 8-tól lehet beadni és amelyik formailag, tartalmilag megfelel az előírásoknak, az automatikusan támogatásban részesül. Tehát számít a beadási sorrend. Egy-egy pályázó pár milliós vagy többször tízmilliós, akár százmilliós forrást is kaphat. Egy részét vissza nem térítendő támogatásként, másik részét kedvezményes kölcsönként, és az önrész vállalása is szükséges. Kara Ákos szerint a térség vállalkozásainak is érdemes élniük a lehetőséggel.