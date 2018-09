A delfti egyetemi kapcsolat - A vendég Tavasszy Lóránt professzor

Nap Időpont Terem Program . ( ) 10.20 – 11.50 ÚT 230 Tanóra 2*45 percben

The importance of logistics for freight transportation modeling. 13.00 – 14.00 A 504 Látogatás a özlekedési Tanszéken 14.00 – 15.00 C 401 Látogatás a özlekedésépítési Tanszéken 15.00 – 17.00 ÚT 114 özleKlub

Előadás: The transportation engineer’s role in logistics living labs. 17.00 – 18.00 Rektori Hivatal Megbeszélés Dr. Földesi Péter Rektor Úrral . ( )

Akadémiai Nap

14.00 – 16.00 IS 101 özlekedésmodellezési szimpózium

Moderátor: Dr. Koren Csaba 14.00 – 14.45 Dr. Tavasszy Lóránt: Recent advances in freight transportation modeling 14.45 – 15.15 Dr. Berki Zsolt:

Árufuvarozási modellezés hazai gyakorlata

(Freight transportation modeling in Hungary) 15.15 – érdések, vita (meghívott résztvevőkkel)

Szakterülete az áruszállítási özlekedésmodellezés, mely témában tantermi és özleKlub-os előadást, valamint az Akadémiai Nap keretében tudományos előadást is tart.- Tavasszy professzor az első azon oktató sorában, akik a özeljövőben Delftből a győri egyetemre látogatnak. A ét intézmény özött oktatói mobilitást segítő Erasmus megállapodás született, mely lehetővé teszi a kapcsolat szorosabbra fűzését - számolt be dr. Borsos Attila egyetemi docens, az Építész-, Építő- és özlekedésmérnöki Kar dé ánhelyettese, a látogatás szervezője, aki a 2017/18-as tanévben egy éves alkotói szabadságát töltötte a neves intézményben. Tavasszy professzor étnapos tartózkodása alatt találkozik dr. Földesi Péter rektorral, s látogatást tesz a özlekedési, valamint a özlekedésépítési Tanszéken is. Előadásait angolul tartja, melyekre minden érdeklődőt szívesen várunk az Egyetemen. Látogatásának programja, és előadásainak rövid kivonata: