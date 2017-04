A Dana 14,5 milliárdból fejleszt Győrben - videó, fotók

Győr második legnagyobb foglalkoztatója lesz a Dana



A Dana Hungary Kft. az amerikai Dana cégcsoport tagja, a cég 2005 óta van jelen Magyarországon, Győrben három gyára van, ahol mintegy hatszáz embert foglalkoztat. Bob Pyle, a Dana Light Vehicle Driveline Technologies elnöke arról beszélt, hogy a negyedik gyárral további kétszáz embert foglalkoztatnak majd, és a cég ezzel a megyeszékhely második legnagyobb foglalkoztatója lesz.

"Büszkeség, hogy egy 34 országban 27 ezer embert foglalkoztató, csak tavaly hatmilliárd dollár árbevételt realizált cég Magyarországra úgy tekint, mint egy olyan helyre, ahol érdemes újabb és újabb befektetéseket végrehajtani" – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Dana új győri fogaskerékgyárának alapkő-letételi ünnepségén szerdán. A 13 ezer négyzetméteres létesítmény révén 200 új munkahelyet teremt az amerikai vállalat. A politikus ezzel is indokolta, hogy a 14,5 milliárd forintos fejlesztéshez miért adott a kormány 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást.A miniszter kifejtette: céljuk, hogy a legvonzóbb, a legjobb és a legversenyképesebb befektetési környezetet hozzák létre. Hozzáfűzte, hogy ezért vezették be Európa legalacsonyabb társasági adóját, csökkentették jelentősen a munkáltatók által fizetett szociális adót, és döntöttek egy új adókedvezményről, amelynek értelmében a vállalatok a kutatás-fejlesztésre költött összegnek a dupláját vonhatják le az adóalapjukból.Bob Pyle, a Dana Light Vehicle Driveline Technologies elnöke arról beszélt, hogy negyedik győri gyárukkal a kisalföldi megyeszékhely második legnagyobb foglalkoztatójává válnak. Arjan Birk, a vállalt európai ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a földmunkálatok már elkezdődtek, és őszre elkészül az üzem. A termelés jövő év januárjában kezdődik. Több mint 50 ezer kerékhajtás-egységet állítanak majd elő, de a tervek szerint a jövőben teljes hajtótengelyeket is készíthetnek. A Dana Hungary Kft. partnerei közé tartozik többek között a Land Rover, a Volkswagen, a Jaguar, a Ford, a General Motors és a Manitou.Az alapkőben időkapszulát helyeztek el, amelybe részben a mostani kort, részben a vállalatot jellemző tárgyakat tettek: a Kisalföld és a Világgazdaság szerdai számát, egy 2017-es bélyeget, magyar és amerikai pénzeket, egy Iphone-t, a gyár látványtervét, Dana-kitűzőt, Dana-zászlót, valamint egy fotót arról az eseményről, amelyen a cég döntött a beruházásról.