A büntetések ellenére is szemetelnek Győrben - nem pihen a hulladékkommandó

A Győr-Szol Zrt. biztonsági csoportja, a győri közterület-felügyelet dolgozói és a városi rendőrkapitányság közreműködői az elmúlt hónapokban is szemmel tartották a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, a közterületeket, hogy lehetőleg tetten érjék a szabálytalankodókat, az illegális hulladékelhelyezőket. A csoport az év második negyedévében 16 alkalommal 17 különböző helyszínen vett részt közös akcióban.



A Győ-Szol Zrt. biztonsági csoportjának munkatársai 439 szelektív hulladékgyűjtő szigetet és 28 egyéb közterületet ellenőriztek. Összesen 242 helyszínen tapasztaltak illegális hulladéklerakást. Az illegálisan elhelyezett hulladék átvizsgálását követően 31 alkalommal kezdeményeztek utólagos eljárást. Bár az elkövetők tetten érése a legnehezebb feladat, a második negyedév során 16 esetben a helyszínen szembesítették tettükkel a szabálytalankodókat, akik így nem kerülhették el a büntetést. A lakosság továbbra is segíti az ellenőrök munkáját, 18 esetben bejelentés nyomán intézkedtek.



A közterület-felügyelet is aktívan kivette részét ez illegális hulladéklerakás elleni harc csatáiból: áprilisban 79, májusban 77, júniusban 84 alkalommal szabtak ki szabálysértés miatt 5 és 50 ezer forint közötti helyszíni bírságot. Ezen felül ugyanezekben a hónapokban összesen 24 esetben feljelentéssel éltek, ami azt jelenti, hogy az elkövetőknek akár több mint százezer forintos pénzbüntetést kellett fizetniük.



Szomorú tapasztalat, hogy az intenzív ellenőrzések és a kiszabott büntetések ellenére nagyon sokan és sokszor megszegik a hulladéklerakás szabályait. A helyszínen elkészített fotók igazolják, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre sokan vegyes háztartási hulladékot visznek, a kukák mellett hagyott szatyrokban, műanyag táskákban, valamint magukban az edényekben pedig jócskán található oda nem való, illegálisan lerakott hulladék.