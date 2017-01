Közösen mutatja be a Vaskakas és az Orlai Produkció A hullaégető című előadást február 9-én, 10-én és 11-én. Ladislav Fuks regénye és Juraj Herz filmje után most a színháznézőket is várja Kopfrkingl úr és családja. A feleség szerepében Ujvári Janka bábművész, akit felnőtt-bábelőadásokról, az edzett győri közönségről és a mindennapokra reagáló színházról is kérdeztünk.