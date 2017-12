A 22-es csapdája az özvegyé: az apa nélkül szinte minden összedőlt

Dominek Bálint, Dominek Józsefné és Dominek Tamás

Drámai gyorsasággal falta fel a rák Dominek József szervezetét, az apát májusban veszítette el családja. Feleségével csaknem harminc évig nevelte két, betegen született gyermekét, s most a gyász árnyékában özvegye nem látja a reményt, a kiutat.Megrázó a Dominek család története, akik nevében egy jóakarójuk írt a Jóakarat hídjának. Nem Dominek Józsefné kért tehát segítséget, de nem volt kérdés, hogy a kuratórium támogatást szavaz meg az özvegyen maradt anyának és két, értelmi sérült fiának.

Dominek József igazi horgász volt, nagy zsákmányokkal.

A Szerecseny egyik hátsó utcájában élő családi házon látszik, hogy tulajdonosai ápolják, szépítgetik azt: új a tető, az ajtó, gondozott a kert. A Dominek család ha szűkösen is, de boldogan élt eddig. Az apa és a nagyobb fiú (a 28 éves Tamás) rendre kijárt a közeli tóra horgászni; ez az ő programjuk volt. Közben az anya (Katalin) és a kisebbik fiú (a 25 éves Bálint) szintén megtalálta a saját programját.Nyugtatott pedig, hogy meggyógyul, visszamegy dolgozni, minden rendben lesz. Élni akart, miattunk.Az apa hegesztőként dolgozott, az elmúlt csaknem három évtizednyi idő arról szólt, hogy feleségével a forintokat okosan összerakták, jutott a gyerekekre, jutott a megélhetésre, s egy kicsi a házra is.Minden májusban dőlt össze kártyavárként.József betegsége vélhetően már tavaly ősszel elkezdődött, a hátát fájlalta, emiatt a háziorvosa el is küldte tüdőszűrésre, de a röntgenen az orvosok nem láttak elváltozást. Idén márciusban aztán egy reggel arra ébredt az 55 éves férfi, hogy kettős látása van, az egyik szemét ráadásul alig tudta kinyitni. Azonnal CT-re küldték, ahol kiderült a halálos diagnózis: a tüdőrák áttéte már az agyban is megjelent. Elkezdték a sugárterápiát, de a szervezete a hetedik után feladta a harcot.

Ha támogatást adna vagy kérne



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657- 00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

„Engem még megvárt, egyet sóhajtott és elment – idézi fel az utolsó pillanatot könnyes szemmel az özvegye. – Nyugtatott pedig, hogy meggyógyul, visszamegy dolgozni, minden rendben lesz. Élni akart, miattunk."Ha van 22-es csapdája, akkor az asszonyé az: fiai miatt nem tud elmenni dolgozni, az ápolási és rokkantsági díjakból próbálnak megélni. A most kapott 150 ezer forint a legfontosabbakra elég lesz, Katalin megtanult spórolni, így minden fillért beoszt. Soha nem volt kölcsönük, tartozásuk, ezt szeretné férje halála után is tartani.A legnehezebb kihívás azonban ezután vár rá. Tamás vélhetően most értette meg (keresztapja temetése után, ugyanis őt is elveszítette a család), hogy apa is elment. Lelkileg összeomlott a 28 éves fiú, édesanyja próbál erőt adni neki, de a gyász súlya alatt ő is megroppant. Hogyan? Miért? Miből? Kivel? A kérdések záporoznak, de jó látni, hogy az önök forintjai, a rokonok és a jóakaró falubeliek segítenek majd a válaszokat megadni.