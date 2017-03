"Soha ne éljétek át az itt látottakat!" - Diszkóbalesetet szimuláltak Győrben - fotók

Diszkóbaleset áldozata lett egy tizenéves fiatal az éjszaka, további három megsérült - ez szerencsére csak egy baleseti szimuláció híre. A Polgári Védelem Nemzetközi Napja alkalmából tartottak látványos bemutatót mintegy 700 általános és középiskolás diáknak pénteken a megyei katasztrófavédelem.A Bercsényi iskola diákjai és az Import Impró társulat tagjai által eljátszott történet tipikus. A baráti társaság bulizni megy, a diszkóba autóval érkeznek. Az egyik fiatal vállalja hazafelére a sofőr szerepet, s ő valóban nem is iszik. Mégsem ő ül a volán mögé, hanem a barátja, akinek édesapjáé az autó. Jó pár vodka elfogyasztása után dönt úgy, hogy ő vezet, s mindenki be is ül mellé.A kocsiban folytatódik a buli, hangos zene és tánc kíséri útjukat, amibe bekapcsolódik a vezető fiatal is. Hátra-hátrafordul társaihoz, s az egyik ilyen pillanatban ütközik egy kiránduló csoportot szállító busszal. A busz füsttel telítődik, a diákok kalapáccsal ütik ki az üveget, azon át menekülnek.Az autóból vérző kézzel-fejjel, de hárman kiszállnak a négy utasból. Egyikük, az alkoholt nem fogyasztó fiú viszont nem mozdul, eszméletlenül fekszik az anyósülésen. Pár perc alatt kiérnek a tűzoltók, a mentők és a rendőrök is, teszik a dolgukat: mentik a buszon lévő diákokat, áramtalanítják a járműveket, feszítővágóval szabadítják ki az autóban maradt fiatalt, akinek hosszasan küzdenek életéért, újraélesztik, de nem sikerül megmenteni.A mentőautó helyére halottszállító érkezik. Mindeközben a busz és az autó sofőrjét is igazoltatták, szondáztatták, s a buliból hazafelé igyekvő fiatal halálos közúti baleset okozásáért állítják elő, miután az alkoholszonda nála ittasságot jelez.A mintegy 40 perces bemutató alatt érdemes volt a diákarcokat fürkészni. Sokukon látszott a döbbenet, a felismerés, hogy hová vezethet a felelőtlenség, milyen könnyen tragédiával végződhet egy átbulizott éjszaka.A figyelemfelkeltő bemutatóhoz Csepi László tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság polgári védelmi felügyelője annyit tett csak hozzá: "Aki buliba megy a hétvégén, érezze jól magát, de ne vezessen senki ittasan! Soha ne éljétek át az itt látottakat!"Ennél többet nem is kellett mondania, a látottak sokkal nagyobb erővel hatottak a fiatalokra, mint a már sokszor hallott tanács: "Ittasan ne vezess! Ittas sofőr mellé ne ülj be! Várd meg a buszt vagy hívj taxit!" A katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentőszolgálat és a Jószív Temetkezési Kft. munkatársai, valamint a jelenet szereplői megtöltötték tartalommal az intelmeket , egyszeriben értelmet nyertek szüleik szavai, amelyek eddig talán sokuknak felesleges aggódásnak tűntek.