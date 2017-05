`Barátságszínház´ Győrben - egyedül áll a közönség elé Járai Máté

A két szegedi művész Szilágyi Annamária és Varsányi Anna, 2015-ben hozta létre az A&A Produkciót, azzal a céllal, hogy nyaranta is tudjanak színházi előadásokat tartani.

Ennek megvalósításához pedig pályázati pénzből jutottak forráshoz.



Így tudták korábban színpadra állítani a Szegedi Városháza udvarán Thuróczy Katalin Pastorale című vígjátékát és Nyikolaj Koljada Topmodell című darabját.



​2016-ban Zsombón mutatták be - eddig egyetlen alkalommal -, a Hangulatjelentés és Hangulatvilágítás című monodrámákat.

Egy újabb mérföldkőhöz érkezett Járai Máté, aki egy monodrámával örvendezteti meg csütörtökön a győri közönséget. Az előadásról és annak létrejöttéről mesélt lapunknak a színművész.Mielőtt Győrbe jöttem volna, 5 évig a Szegedi Nemzeti Színház társulatának voltam tagja. A mai napig szoros szakmai és baráti kapcsolatot ápolok velük - kezdte a történetet Járai Máté.Szilágyi Annamária és Varsányi Anna barátaim is ebből a színházból kerestek meg a monodráma ötletével.2015-ben kerestek meg, azzal az ötlettel, hogy szeretnének egy monodrámát is a színpadra vinni, amelynek előadásához rám gondoltak.Időben is nagyon jól jött ki ez a felkérés, mert akkor az évadom kicsit lukasabb volt, így örömmel tudtam elvállalni.Csodálatos karácsonyi ajándék volt ez, mivel már évek óta szerettem volna egy monodrámában szerepelni.Sokat beszélgettünk arról, hogy mi lehetne a monodráma témája és először a kor volt meg, az '50-es évek. Elmondtam Annának, hogy nagyon szeretem azt a korszakot, szívesen bújnék valamilyen hivatalnok bőrébe, és még annyit kértem, hogy legyen benne néhány dal - mesélt az előadás születéséről Járai Máté.Az a legfontosabb, hogy- hangsúlyozta az előadással kapcsolatban -, ugyanakkor nekem is újdonság és kihívás, hogy 50 percen keresztül kell fenntartani a közönség figyelmét úgy, hogy egyedül állok a színpadon - tette hozzá a színművész.Zsombón tavaly nyáron nagy sikere volt az előadásnak - mesélte el Járai Máté, aki a darabban 8-10 figurát személyesít meg nőt, férfit vegyesen, amelyekhez csak minimális kellékeket használ.Azon az előadáson a nézőterén ott volt a feleségem is, aki hallotta, hogy valaki az előadás végén elégedetten azt mondta partnerékek:

Na ugye, hogy egyedül is lehet színházat csinálni!

A darab, amit most "hazai pályán" a győri közönség előtt is bemutathatok, az '50-es évek kőkemény kommunizmusát idézi fel, aminek én már nem éltem át a negatívumát. Nekem már csak az úttörőtáborról vannak emlékeim, és nagyon szeretem a korszak dalait, amelyekből az előadásban is felcsendül jónéhány kedvenc, mint a Bella Ciao, a Katyúsa vagy a Zengjük a dalt.A történet szerint az ötvenes évek elején egy fiatal bölcsész irodalmi munkatársnak szegődik egy meg nem nevezett színházhoz, de megfenyegették és jelentéseket kell írnia a Pártnak a társulatról. Ám ő inkább íróként szeretne kibontakozni. Kreativitását színházi vetélkedők rendezésében éli ki, hangulatjelentések (értsd, feljelentések) helyett pedig inkább csak afféle hangulatos jelentéseket ír az agitprop osztálynak.A győri előadás miatt azonban különösen izgul, mivel- tette hozzá.Az előadás június 1-jén este 7 órakor kezdődik a Vaskakas Művészeti Központban.