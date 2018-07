90 napig zárva - Újjászületnek a bencés templom oldalkápolnái Győrben

A győri Loyolai Szent Ignác-templomhoz hasonló nagy múltú, műemléki templom nemcsak szépség, hanem felelősség is annak fenntartása, állapotának megőrzése"

Sárai-Szabó Kelemen perjel arról számolt be, hogy az elkövetkező három hónapban megújul a bencés templom valamennyi oldalkápolnája és mellékoltára is. Fotó: Bertleff András

Költségek - 100 millió



A mostani munkálatok 100 millió forintba kerülnek, ami magába foglalja az elektromos rendszer és a hangosítás felújítását is.

– hangsúlyozta egy korábbi interjúban Sára-Szabó Kelemen bencés perjel.Ezt a felelősséget szolgálják például azok a felújítások, amelyek közül a legnagyobb szabású 2000-ben kezdődött és 2006-ban fejeződött be. Akkor például a főhajó falait és a főoltárt restaurálták. A felújítási munkálatokat három művészcsoport végezte. Az egyik a freskókon, a másik a műmárvány falakon, a harmadik pedig a szobrászati részeken dolgozott.A napokban újabb felújítási szakasz kezdődött, amelyről ismét Sárai-Szabó Kelemen számolt be lapunknak.– A mostani munkálatok során megújul a padozat, ami azt jelenti, hogy ugyan megmarad régi patinájában, de ahol szükséges, hiánypótlásokat, javításokat végeznek a felületen a szakemberek. Ezáltal kiegyenlítettebbé válik majd a padló. Emellett a templom valamennyi oldalkápolnája teljes rekonstrukción megy keresztül, új formát is kapnak – említette a Szent Mór Bencés Perjelség perjele. – Az elkövetkező hónapokban sok más mellett falszigetelés következik, vakolás, a freskók megtisztítása, valamint pótlások a műmárvány felületeken. A mellékoltárainkat elviszik a szakemberek és megtisztítják, illetve restaurálják. Nagyon értékes, tizenhetedik századi, kora barokk mellékoltárokról van szó, amelyekből tizenkettő található Magyarországon, abból öt a győri bencés templomban.Sárai-Szabó Kelemen megjegyezte, hogy a győri bencés templom a munkálatok ideje alatt, július 2-tól 90 napra bezár, vagyis szeptember végén várják ismét a híveket.