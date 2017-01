90 migránst csempészett egy nemzetközi bűnbanda, vádat emeltek ellenük

A bűnszervezetet egy Szlovákiában élő férfi irányította, ő adta át az autókat, a szállításhoz szükséges pénzt és a mobiltelefonokat a sofőröknek, akik Magyarországra indultak a migránsokért. Ez utóbbiakat két, itt tartózkodó afgán állampolgár szervezte be a menekülttáborokból.



Az illegális bevándorlókat többnyire összezsúfolva, illetve csomagtartóban utaztatták tovább elsősorban Németországba, Ausztriába vagy éppen Olaszországba. 2014 júliusa és 2015 februárja között legalább 21 alkalommal indultak útnak, de nem mindig értek célba, többször fennakadtak közúti ellenőrzéseken. A bevándorlóktól fejenként 400-600 eurót kértek, összesen mintegy 15 millió forintot szedtek be ezekből az illegális utakból.



A bűnszervezet felderítésére magyar-szlovák nyomozócsoport alakult, amely 2016 tavaszán Szlovákiában akcióhetet tartott, a többi között házkutatásokkal, lefoglalásokkal, előállításokkal.



A két ország főügyészségeinek megállapodása értelmében a bűnszervezet ügyét Magyarországon tárgyalják, a vádemelést ezért a Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség tette meg.



A kilenctagú banda vezetője és az egyik afgán állampolgár előzetes letartóztatásba került, de van, aki szabadlábon védekezhet vagy akit Szlovákiában más ügy miatt már elfogtak, illetve olyan is, akinek a tartózkodási helye egyelőre ismeretlen.



A kiemelt jelentőségű ügy szereplőit a csempészett személyek sanyargatásával, valamint üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntettével vádolják - tájékoztatott a főügyészség.