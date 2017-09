800 millióból épül meg a határon átnyúló biciklis zarándokút

Csaknem 2,8 millió euró, azaz több mint 800 millió forint – ekkora az összköltségvetése a határon átnyúló kerékpáros zarándokút-hálózat létrehozásáról szóló pályázatnak, amelyről pénteki ülésén tárgyalt a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés. Az indítványból kiderült, hogy a többek között a Komárom-Esztergom Megyei, illetve a szlovákiai Nagyszombat és Pozsony Megyei Önkormányzattalközös projektre megítélték az európai uniós és állami támogatást.



A fejlesztés a két hazai megyében összesen 146 falut, várost érint. Meglévő kerékpárutakra és kisforgalmi országutakra támaszkodva olyan biciklis zarándokútvonalakat alakítanak ki, amelyek egyházi látnivalókat érintenek. A programnak saját honlapja és mobiltelefonos applikációja készül, de a turistákat például 92 Győr-Moson-Sopron megyei településen többnyelvű információs táblák, 64 helyen pihenőhelyek is segítik majd. Emellett Szilban kerékpáros központot építenek táborozási lehetőséggel, állandó kiállítással.



Ezt az előterjesztést egyhangúlag fogadta el a testület, csakúgy, mint a parlagfűhelyzetről szóló tájékoztatót. Szemerits Attila, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője két meghökkentő adattal érzékeltette, hogy a sok allergiás életét megkeserítő gyomnövény elleni küzdelem mennyire nem egyszerű feladat: pollenje 100–150 kilométert is képes megtenni a széllel, ráadásul a talajban akár 45 évig csírázóképes maradhat. A szakember kijelentette: országosan Győr-Moson-Sopron a legkevésbé fertőzött térségek közé tartozik. Szerinte ez többek között a hatékony ellenőrzésnekköszönhető.



Kiderült: idén eddig Ágfalva, Fertőrákos, Pereszteg, Ebergőc, Iván, Csáfordjánosfa, Fertőd, Sarród, Tőzeggyármajor, Nyárliget, Osli, Babót, Szárföld, Barbacs, Acsalag, Győrsövényház, Abda, Rábapatona, Bakonyszentlászló, Halászi, Feketeerdő, Várbalog és Újrónafő területén találtak parlagfűfoltokat. Új jegyző

Az ülésen Németh Zoltán elnök előterjesztéséből kiderült, hogy dr. Szalay Zoltánt nevezte ki a megyei önkormányzat új jegyzőjének. A szakember előzőleg a tatai járási hivatal vezetőhelyetteseként dolgozott. A korábbi jegyző, dr. Kovács Béla – aki ezt a tisztséget 1996 óta töltötte be – nyugdíjba vonult.