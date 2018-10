7 hosszú hétvége lesz jövőre - Négynapos pihenés újévkor, húsvétkor és augusztusban

A naptár szerinti munkarendtől eltérő munkanapok elrendelése szerint jövőre sokaknak munkába kell majd menniü -én, -én és 14-én. Ha nem vesznek ki ezekre szabadságot, akkor e napokra nem tervezhetnek családi vagy szabadidős programot, utazást, szórakozást. Cserébe pedig pihenőnapnak számít majd az -át megelőző tfő, . és 27.



A munkanap-áthelyezések révén az általános munkarendben foglalkoztatottaknak összesen t hosszú tvégéjü lehet a jövő évben. Csak ét olyan ünnepünk lesz 2019-ben, ami t özepére, szerdára esik: a munka ünnepe jén és nemzeti ünnepünk -án. Az is jó, ha a heti öt munkanap helyett csak négyet kell ledolgozni. Viszont az említett ét ünnep jövőre szabadság kivétele nélkül nem csatolható hozzá a tvégéhez, de ezeken a heteken kevesebb szabit kiíratva lehet hosszabb ideig pihenni.Az újév is szerdára esik 2020-ban, így ezzel a jövő évben nem nyerünk hosszú tvégét. De a pünkösd mindig háromnapos tvégét hoz és jövőre ., a ’48-as forradalom ünnepe és mindenszentek is. A karácsony ülönleges lesz. Mivel . és 26. szerdára és ütörtökre esik és azon a ten a keddet és a pénteket pihenőnapnak minősítik át, hat napot lehet a legtöbb dolgozó egyfolytában otthon, szeretteivel vagy üdülést szervezhet erre az időre. Aki ra szabadságot kap 2019-ben, az kilencnapos téli szünidőt nyer, aki összeköti a karácsonyt a szilveszterrel és 30-ra, 31-re is szabit írat ki, annak háromnapos szabadság révén éthetes kikapcsolódás is lehetséges.Tavaly hat hosszú tvégének örülhettünk és a négynapos pihenési lehetőséget hozott, akárcsak a húsvét, ugyanis abban az évben nyilvánítottá munkaszüneti nappá nagypénteket. A tvégéhez özel eső ünnep miatti munkanap-áthelyezés 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is három volt, 2016-ban kettő, így ét szombaton kellett emiatt dolgozni és tavalyelőtt is hat hosszú tvége volt. Idén pedig kifejezetten jól alakultak, alakulnak a munkaszüneti napok, hat éve volt utoljára ilyen szerencsénk e téren. Kilenc hosszú tvégét tesznek lehetővé az ünnepek 2018-ban, de emiatt hatszor kell ledolgozni áthelyezett pihenőnapot szombaton.– Ha az ünnep egynapos pihenést jelent a dolgozóknak, az előny, ha hosszú tvégét hoz, akkor van igazán módjuk a feltöltődésre. Ez főleg azért fontos, mert a munkaerőhiány miatt sok helyen túlterheltek az emberek – hangsúlyozta Potyondi Antal, a Magyar Szakszervezeti Szövetség épviselet-vezetője és hozzátette: a kereskedelmi alkalmazottak többségére nem vonatkoznak a munkanap-áthelyezések. Nekik amúgy is gyakran kell tvégenként is dolgozniuk, az ő helyzetü ön az segítene, ha több embert tudnának felvenni. Annak is örülnének, ha nőne a fizetett ünnepek szá , például napjával, vagy legalább -én ötelező lenne már délben becsukni az üzleteket. Mivel zárás után még el kell rakodni, sokuk akkor is csak délután négyre érne haza ünnepelni.