6 millió euró: Magyar-szlovák határon átnyúló együttműködésekre

Hatmillió eurós – azaz kb. 1,9 milliárd forintos – keretre pályázhatnak Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megyei önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, közintézmények, iskolák, felsőoktatási intézmények a szlovákiai Pozsonyi, Nagyszombati és Nyitrai kerületi hasonló szervezetekkel közösen a kisprojekt alapra – derült ki Vasi Emma, a Rába–Duna–Vág Európai Területi Társulás igazgatója szavaiból csütörtökön Győrben sajtótájékoztatón.



Egy-egy projekt költsége 20 és 50 ezer euró – vagyis nagyjából 6,5 és 16 millió forint – között lehet. Az európai uniós támogatás mértéke 85, az önrészé 15 százalék.



Az alap azokat a tevékenységeket hivatott támogatni, melyek a határon átnyúló együttműködést fejlesztik. Ezek közé tartozhatnak például konferenciák, workshopok, tapasztalatcserék, a kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló tevékenységek, közös stratégiák, tanulmányok kidolgozása, sportrendezvények szervezése, sportpályák kialakítása.



Az első kör november 2-án zárul, de utána is folyamatosan hirdetnek majd újabb pályázatokat.



A sajtótájékoztatón Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar–szlovák együttműködési programnak már eddig is számos eredménye volt.



Ezek sorában említette a Győr–Nagymegyer buszjáratot, Győr és Dunaszerdahely együttműködését, a dunai kerékpározási, kajakozási lehetőségeket elősegítő projektet és a leendő Dunakiliti–Doborgaz közötti hidat.



Kiss-Parciu Péter, Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, hogy az alap pályázatait a területi társulás – a Nagyszombati Kerületi Önkormányzattal és a Széchenyi Programirodával partnerségben – bonyolítja le, amelyben az Európai Unió egyik alapelve érvényesül, nevezetesen, hogy a döntések minél közelebb szülessenek az érintettekhez.



„A magyar kormány kiemelt célja a határ menti területek fejlesztése, s ebben Szlovákia az egyik legjobb partner" – szögezte le.



A kisprojekt alapról a www.rdvegtc-spf.eu internetes oldalról tudható meg több információ, de az érdeklődőknek tájékoztató napot is tartanak több helyszínen, így szeptember 24-én Komáromban és október 1-jén Győrben.