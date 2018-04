69 ezer forintért ölte meg ismerősét, életfogytiglanra ítélték Győrben

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla azt a 45 éves férfit, aki 2014 decemberében 69 ezer forintért megölte akkor 68 éves ismerősét egy Fejér megyei faluban. A döntéssel a táblabíróság súlyosbította az elsőfokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék döntését - tájékoztatta a Győri Ítélőtábla szóvivője kedden az MTI-t.



Ferenczy Tamás elmondta, hogy a nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős kora miatt korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölést az ítélőtábla kiegészítette az aljas indokból elkövetett minősítéssel. A férfit emellett hamis vád bűntettel is vádolták.



A vádirat szerint T.K. vádlott gyakran megfordult a sértettnél, bizalmi kapcsolatban álltak. 2014 decemberében a sértett ismét áthívta magához, leültek tévét nézni és beszélgetni. A vádlott a spájzban felakasztott sértett táskájából kivett 69 ezer forintot.



A sértett ekkor megjelent a vádlott háta mögött, rászólt és azt mondta, hogy kihívja a rendőröket, korábban is tűnt már el pénze, s rá gyanakodott. A vádlott kérte, hogy ne értesítse a rendőröket a sértett, majd megfogta a kezét, s arra kényszerítette, hogy tegye le a telefonkagylót.



Követte a konyha felé induló sértettet, majd egy csőkulccsal többször közepes erővel a homlokát, egy alkalommal pedig a jobb oldali halántékát nagy erővel megütötte. A sértett a földre zuhant, a vádlott pedig egy konyhakéssel nagy erővel nyakon szúrta és többször átmetszette a nyaki verőeret is. A vádlott a csőkulccsal, a késsel, a sértett táskájával és készpénzével elment a házból.



A vádlott gyanúsítotti kihallgatásakor először azt a valótlan állítást tette, hogy egy férfi megszólította őt és a sértett pénzéről érdeklődött, felajánlotta neki, hogy a pénzt majd megosztja a vádlottal. Újabb kihallgatásakor pedig azt a valótlan vallomást tette, hogy egy másik férfi arra biztatta, hogy rabolja ki a sértettet. Állítása szerint vállalta, hogy ötvenezer forintért segít a férfinek a bűncselekmény elkövetésében, úgy, hogy eltereli a sértett figyelmét.



A másodfokú bíróság indokolása szerint a négyszeresen minősülő emberölés kiemelkedő tárgyi súlya és a vádlott személyében rejlő társadalomra való veszélyessége indokolta az első fokon kiszabott ítélet súlyosbítását.



Mindezek megalapozzák azt is, hogy a vádlott több eszközzel követte el a bűncselekményt, súlyosan bántalmazva a sértettet, akinek a halála jelentős szenvedéssel járt, emellett a vádlott a bűncselekményt olyan sértett sérelmére követte el, akivel bizalmi kapcsolatban állt.



A férfi legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra.