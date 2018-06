65 éves oklevél - vasdiplomával tüntették ki az egykori kiváló öttevényi tanítónőt - fotók

Az egykori öttevényi kollégákkal, tanítványokkal.

Györgyi néni a boldog lakója a győri Szent Anna Otthonnak.

38 év 40 nap - felelte azonnal Györgyi néni arra a kérdésünkre, mennyi időt tanított iskolában. A pedagógus szakma iránti alázatot, a gyerekek szeretetét jól mutatja, hogy nem csupán az éveket, az osztálytermekben töltött napokat is számon tartja a mosolygós tanítónő. Györgyi néni pedagógus családba született, a nagypapája és az édesapja is a tanári hivatásra tette fel az életét. A lánya viszi tovább az örökséget, ő jelenleg is tanít."Hitvallásom volt, hogy nem a tananyagot, a gyerekeket kell tanítani. Igyekeztem minden diákban meglátni a tehetséget, az erényeket. Ha ez megvolt, akkor a legjobb tudásom szerint segítettem abban, hogy később sikeresen vegyék az élet akadályait. Célom volt, hogy iparkodó, becsületes felnőtté váljon az összes tanítványom. Az optimizmusom, a pozitív világképem soha nem hagyott cserben. Ma is hiszem, hogy olyan tudást kell adni a gyerekeknek, amelyből minél többet használnak a mindennapokban. Enélkül nincs értelme tanítani. A tantestületet mindig második családomnak tekintettem" - mondta meghatottan a tanítónő. Bejczi Ferencné Györgyi pályafutása nem csak az öttevényi iskolához kötődik.Foglalkozott gyerekekkel a koroncói, a győrszemerei, a nagyszentjánosi iskolában is, ám a leghosszabb időszakot az öttevényi oktatási intézményben töltötte. Két ciklusban, összesen 19 évig dolgozott a kisalföldi megyeszékhelyhez közeli faluban, volt igazgató is, innen ment nyugdíjba 1989-ben. Nem véletlen, hogy Öttevényről kisebb különítmény vitte el a vasdiplomát Bider Zsolt vezetésével. A település jelenlegi polgármesterét szintén tanította Györgyi néni."Amikor sok-sok évvel később magam is katedrára álltam, gyakran eszembe jutott Györgyi néni emberséges, de határozott, fegyelmet és tiszteletet követelő személyisége. Amit Ön nyújtott nekünk, kiállta az idő próbáját, ezek a tanítói elvek mindig aktuálisak" - emelte ki Bider Zsolt. "Lélekben mindennap az iskolában vagyok" - mondta könnyeivel küszködve Györgyi néni, miután átvette a vasdiplomát. Hozzátette: a legutolsó osztálytalálkozón 63-64 éves nagymamák, nagypapák várták.Györgyi néni több mint egy évtizede a győri Szent Anna Otthon lakója. "Pedagógus szobatársakkal vagyok körülvéve, így ha már nem taníthatunk, legalább egymás között sokat beszélünk a szakma szépségeiről. Mentálisan mindennap edzem magam, akárcsak egész életemben, rengeteget olvasok, rejtvényt és sudokut fejtek" - árulta el remek szellemi állapotának titkát. A szerető családról sem feledkezett meg és büszkén mondta: már négy dédunokának örülhet.