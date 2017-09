600 büntetés - Ellenőrzéssel és kampánnyal a zugszemét ellen Győrben - videó

Két éve, 2015-ben alakult meg Győrben a hulladékkommandó a közterület-felügyelet, a rendőrség és a Győr-Szol biztonsági szolgálatának részvételével, a zugszemetelés csökkentésére. A munkába azóta a polgárőrszervezetek is bekapcsolódtak. Az eddigi lépésekről és az eredményekről csütörtökön számoltak be.



Radnóti Ákos alpolgármester elmondta, hogy míg 2014-ben összesen 63 esetben eljárás indult szemetelés miatt a városban, tavaly már 405, idén augusztus végéig pedig 593 ízben. Szerinte az év végéig megduplázzák a tavalyi számot. A kiszabható bírság összege 5 és 50 ezer forint között lehet. „A cél nem a büntetés, hanem a probléma visszaszorítása. Csak tavaly hatvanmillió forintot kellett az illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására költeni. Jó volna ezt az összeget inkább játszóterekre, zöldterületekre fordítani" – hangsúlyozta,



A politikus az elmúlt évek változtatásai között említette, hogy bővítették a közterület-felügyelet létszámát: négyen kizárólag köztisztasági ellenőrzéseket végeznek. Sok helyütt lecserélték a hagyományos szelektív edényeket harang alakúakra, amelyeknek szűkebb a bedobónyílásuk, tetejük pedig nem nyitható. Ezek azonban csak daruzva üríthetők, ami miatt nem mindenhova helyezhetők el. Kamerákat is felszereltek, hogy megelőzzék az illegális lerakást. Emellett városszerte működnek hulladékudvarok, és valamennyi városrészben évente legalább egyszer kihelyezett hulladékudvarban is leadhatók a feleslegessé vált lomok. A gyerekek körében szemléletformáló kampányt indítottak.



„Idén tovább szigorítottunk. A kisebb súlyú szabálysértések esetében sem vagyunk elnézőek. Fontos, hogy a szelektív szigeteknél még a megfelelően válogatott hulladékot sem szabad a földre helyezni. Ha tele vannak az edények, keresni kell egy másik szigetet, vagy kérni kell az ürítést az ott megadott telefonszámon. Emellett azoknál az ingatlanoknál, ahol a kukát rendszeresen túltöltik, a szolgáltató él a helyi rendeletben biztosított lehetőséggel, és automatikusan nagyobb edényre cseréli a régit" – ismertette Radnóti Ákos. Hozzátette: a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján (gyhg.hu) a korábbinál sokkal részletesebben sorolják, melyik hulladéktípust hova lehet szabályosan elhelyezni.



A lakosság tájékoztatására kampányfilm készült, amelyet csütörtökön mutattak be, és a kisalfold.hu-n is megtekinthető.