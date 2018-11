5 kérdés és válasz - Mit jelentenek a kerékpáros nyomok, amiket Győrben is felfestenek az utakra?

A burkolatra mostanában kerülő piktogramok költségét EU-s pályázatból az önkormányzat állja. Fotó: H. Baranyai Edina

A Facebookon többen értetlenkedtek, hogy így mi értelme van kerékpáros nyom felfestésének, hisz még az autósok sem férnek el. A válasz az, hogy ráhajthatnak az autósok, a jel elhelyezéséhez nem szükséges az autósoknak külön sávot biztosítani.

1. A képen látható sárga jelzés micsoda: ez most kerékpárút vagy sem?A fotón a „kerékpáros nyom" piktogram látható, ez egy KRESZ-ben szereplő elem, amit a jogosítvánnyal rendelkezők elviekben ismerhetnek, mintegy 9 éve döntött róla az Országgyűlés.Győrben 7–8 éve kezdték el alkalmazni olyan helyszíneken, ahol nincsen az úttesttől különválasztott kerékpárút vagy kerékpársáv, de az adott úton nagyobb számú kerékpárosra lehet számítani.2. Mire jó?Az úttesten burkolati jel mutatja a kerékpárosoknak a haladásra ajánlott útfelületet. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell biciklisekkel.3. Kinek van elsőbbsége?A kerékpárosoknak szóló piktogram egy ajánlás, az autósok számára pedig egy arra utaló figyelmeztetés, hogy fokozottabban kell számítaniuk kerékpárosokra. Semmiféle elsőbbségadási kötelezettséget nem ró egyik félre sem, nem határoz meg alá-fölé rendeltségi viszonyt. Ráhajthatnak az autósok, a jel elhelyezéséhez nem szükséges az autósoknak külön sávot biztosítani.4. Az igaz, hogy ha az utcában behajtani tilos táblát látunk, de van kerékpárnyom, akkor azon kerékpáros közlekedhet?Tévhit, hogy egyirányú utcában a forgalommal szemben mindig lehet közlekedni kerékpárral. Alapesetben nem lehet! Csak ott, ahol a szemben közlekedés lehetőségét kitáblázták.Egy szűk, egyirányú utca ugyanis egyáltalán nem alkalmas a kijelölésre. De ha a szélesség adott, alkalmazható a kerékpáros nyom egyirányú utcában forgalommal szemben is. Ilyen látható Győrben a Mécs László utcában vagy a Kodály Zoltán utcában is.5. Jól látjuk, hogy mostanában több lett Győrben a felfestett kerékpárnyom? Ha igen, miért?A most festés alatt lévő piktogramokat EU-s pályázatból az önkormányzat festeti.(A válaszokat Máthé-Tóth Pétertől, a Győri Útkezelő Szervezet szóvivőjétől kaptuk.)