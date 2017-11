55 millió Ft-ba kerül az ünnepi díszvilágítás Győrben - videó, fotók

​ ​

Pénteken 17 órakor kezdődik az ünnepi adventi műsor a Széchenyi téren, 18 órakor az adventi jégvarázslat a Dunakapu téren. A jégrevüt élőben nézhetik a kisalfold.hu-n.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Győri Útkezelő Szervezet végzi a karácsonyi díszkivilágítás kiépíttetését a Belvárosban, a városrészek karácsonyfájánál és a temetőknél. Péntektől 42 győri helyszínen díszlenek fel a fények.Idén új díszekre nem lesznek az ünnepi forgatagban. Igaz, tavaly 36 új, díszvilágítással összekapcsolt karácsonyi motívumot szereltek fel. Ezek most is várják mind a győrieket, mind a turistákat. A díszvilágítás szerelése egy hónapja kezdődött. 3000 méter fénykábelt, 3500 db LED-izzósort, 13 km fényfűzért helyezett el 25 villanyszerelő. Az ünnepi köntös kialakítását 7 kosaras autó segítette.A fényfüzérekkel a Baross úton, az Aradi vértanúk útján, az Arany János úton, a Megyeháza téren, a Városháza téren, az átfeszített díszvilágítási elemekkel a Jedlik Ányos úton, a Kazinczy utcában, a Király utcában, a Dr. Kovács Pál utcában és a Kisfaludy utcában találkoznak a korzózók.A Széchenyi téri mindenki karácsonyfájára 600 m hosszú, energiatakarékos LED-izzósor került az arany és ezüst színű gömbök mellé. A Városházát világító jégcsapok teszik hangulatossá év végéig. A Dunakapu téren találkozópont lesz az 3D-s fénykapu és az óriási világító gömb. A több méter magas hóember is a térre költözik. Utóbbi esztétikailag megosztja a győrieket.Ami viszont nagyon jó: Győrben nem nyitják meg hetekkel korábban a karácsonyi vásárt, mint más nyugat-európai vagy hazai nagyvárosokban. Az évezredes adventi hagyomány kezdeti időpontjának fontosságáról Fekete Dávid, Győr egyik alpolgármestere beszélt. Ezt idén is tartják: a győri adventi fesztivál és vásár december 1-én veszi kezdetét. Két nappal az első adventi gyertyagyújtás előtt.