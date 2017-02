55 milliárd forintból gazdálkodhat Győr

55 milliárd forintból gazdálkodhat idén Győr és tervei szerint továbbra is fontosnak tartja intézményei fenntartását, fejlesztések megvalósítását, és többek közt a sport és a kultúra támogatását - erről beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján Borkai Zsolt polgármester.A költségvetést február második felében közgyűlésen tárgyalhatja és el is fogadhatja a képviselőtestület.– Elsődleges feladatunknak intézményeink fenntartását, fejlesztését tartjuk, hogy az azokban dolgozóknak biztosítsuk a lehetőséget a megfelelő munkavégzésre. Erre húszmilliárd forintot akarunk költeni idén. A fejlesztésekre és az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra – amit részben a résztvevők finanszíroznak – pedig tizennyolc milliárdot, azaz a költségvetés harmadát fordítjuk erre a célra – mondta el Borkai Zsolt győri polgármester és arról is beszélt, hogy a kultúra és a sport finanszírozása terén a megyei jogú városok élmezőnyébe tartozik Győr. Utóbbi területre idén több mint egymilliárd forintot szán idén a város a sportlétesítményei fenntartási költségein túl. Ezt az összeget pályázati úton osztja szét, kisebb csoportok is igényelhetnek támogatást, számos sportágból és nem az élsport segítését tartja az elsődlegesnek az önkormányzat. S bár az oktatásban már üzemeltetőként sem játszik szerepet, ennek ellenére komoly összeget, csaknem ötmilliárd forintot akar adni ennek támogatására a város.– Győr gazdasági ereje jelentős, ezt és a támogatási lehetőségeket, a pályázati forrásokat is kihasználjuk – szögezte le a polgármester. A város bevételének legmeghatározóbb része az iparűzési adóból származik Borkai Zsolt szavai szerint, ezúttal több mint huszonegymilliárdra számítanak. A fontosabb beruházások közt pedig megemlítette az egyetemi kollégium fejlesztését, amire több mint hárommilliárdot különített el az város. Az állam is támogatja a munkálatokat és már folyik is az új szárny építése, a régiek felújítása. Előbbi az EYOF-falu egyik része lesz.Az infrastruktúrafejlesztések közül kiemelte a városvezető a Radnóti és a Szövetség utcai munkálatokat, a Szauter utcai körforgalom kétsávosítását, az Ifjúság körút és a Bécsi kapu tér felújítását. Utóbbihoz is hozzájárul az állam. S Győr tervei szerint a Rába fölötti kettőshíd díszkivilágítást kaphat.A közterületek és a vízpartok rendezésére is jelentős összeget szán a város idén és többek közt a Szövetség utcai, az Erzsébet ligeti óvoda, a Tihanyi úti és a Kör téri rendelő felújítását tervezi. Megújuló energiaforrások telepítésére négyszázötven millióm forintot akar fordítani. Az Árpád úti parkolóházra kétmilliárd forintot különít el, a vásárcsarnok felújítására, egy ahhoz kapcsolódód parkolólemez kialakítására hárommilliárdot. Ezek megvalósításához pályázati támogatásokat, uniós pénzeket is fel akar használni.