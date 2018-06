46.861.703 Ft - KÖSZÖNJÜK!

A győri onkológiai centrum valamennyi dolgozója ezzel a felvétellel üzen önöknek. Az elmúlt hetek sokat jelentettek számukra is. Fotó: H. B. E.

Szüleik példáját Krisztofer és Dorián is követte. A gyerekek a zsebpénzükből ajánlottak fel a nemes célra. A képen a fiúk édesanyjukkal, Magyar Henriettával. Fotó: Magasi Dávid

Ezeket tudják beszerezni



Paxman készülék: Két készüléket tudnak vásárolni, ezeket egyszerre két-két páciens használhatja. A hajhagymák hűtésével megelőzhető a haj elvesztése, amely számos kemoterápia mellékhatása.

Altatógép: Orvosilag a leginkább indokolt beszerzés, mondták az érintettek. A beszerzésre váró készülékkel fájdalommentessé tehető számos olyan nőgyógyászati beavatkozás, amelyet eddig helyi érzéstelenítéssel tudtak csak elvégezni.

Infúziós pumpák: Ezt már a második körben célozta meg az osztály. A kemoterápia alatt a gyógyszer pontosan, időre adagolható.

Televíziók: Hasznosságát nem kell megmagyarázni annak, aki feküdt hosszú órákat, napokat az osztályon. Vagy pedig a hozzátartozóját látogatta, aki legfeljebb rádióhallgatással tudta elűzni a fájó csendet.

Betegrögzítő: A sugárterápia során tudják majd használni, s mint a cikksorozatból is kiderült, a beteg hajszálpontos rögzítése a sikeres terápia alapvetése. Nem mellékes, hogy a vákuumággyal a fájdalom is csökkenthető – leginkább a csontáttétes pácienseknél.

Speciális hulladéktároló: A kiürült infúziós palackok biztonságos elhelyezését szolgálja.

Ultrahang: Erről csak a legvégén mertek már álmodni, de ez is a betegek ellátását szolgálja. Általa lehetőség nyílik például a prosztatarák-kezelésnél alkalmazott, tűzdeléses technikára is.

Nem teljes a névsor, amit ma a 12–15. oldalon találnak a Kisalföldben. Annyian adtak fel csekket, utaltak át számlán pénzt; illetve annyian küldenek még most is, hogy bár a cikksorozatot a mai nappal befejezzük, a gyűjtést a jövő hét csütörtökéig folytatjuk.Akkor várhatóan újra több ezer nevet jelentethetünk meg – köszönetképpen azért, hogy kampányunk és az onkológiai osztály mellé álltak. Ki merte volna az elején kimondani, hogy az álmodott 20 millió forintnak több mint duplája, akár 50 millió forint is összejöhet? Senki. De a képen látható csapat most már tudhatja, hogy az a munka, amelyet végeznek; s az a kéz, amelyet ők nyújtanak a betegeknek, viszonzásra talál. Ők is azt mondják, amit mi a címben: KÖSZÖNJÜK!Cikksorozatunk, amely a rákgyógyításról, a betegségről és a betegek történetéről szólt, a mai nappal lezárul. Négy oldalon keresztül csaknem hatezer nevet találnak – szintén a mai lapszámban. Ők azok az olvasók, akik adományokkal segítették a győri onkológiai centrumot, de már most mondjuk: ez messze nem a teljes lista. Olyan sokan adták fel a szeretetforintjaikat, hogy mindenki nevét – aki személyes adatai közléséhez hozzájárult – nem tudjuk egy számban összesíteni és leközölni. Így ha a napról napra megjelenő cikkek közlését most abba is hagyjuk, a gyűjtést (mivel látjuk, hogy még mindig megállíthatatlanul érkeznek a támogatások) jövő szerdáig folytatjuk. Akkor, pontosabban a Kisalföld jövő csütörtöki számában újabb névsort közlünk le, várhatóan újabb több ezer névvel. Akkor fogunk végeredményt is hirdetni, bár már most hihetetlen leírni: a győri önkormányzat támogató forintjaival együtt 46.861.703 forint jött össze!Ugorjunk vissza – de csak kicsit – az időben. Anyák napján indult a kampány, két céllal: a betegségről szóló cikksorozat mellett kezdtük el a gyűjtést, s a cél a kezdetek kezdetén mintegy 20 millió forint volt. Mivel Borkai Zsolt győri polgármester ígéretet tett arra, hogy minden, az olvasók által beküldött forinthoz ugyanannyit hozzátesz az önkormányzat, ezért ha önök 10 millió forintot küldtek volna, már célt érünk. Ez a tízmillió forint szinte napok alatt összejött, s a polgármester látva az összefogás erejét, megduplázta az összeget.Adnak-e az olvasók még egyszer annyit, mint ami az eredeti cél volt, vagyis 20 millió forintot? Ez volt aztán a kérdés. Adtak. Negyvenmillió forint fölött ugyan már nem dupláztunk, de láttuk, látjuk, hogy még tegnap is több százezer forint érkezett a Lapcom Média Alapítvány számlájára. (Innen utaljuk az utolsó forintig a pénzt a győri onkológiai alapítvány számlájára.)Ahogy mi, úgy az onkológiai centrum munkatársai is hitték is, meg nem is, hogy mindez megtörténhet. Félidőben újabb célokat, eszközöket fogalmazhattak meg, s itt el kell mondanunk, hogy csak olyanok megvásárlását szerették volna, amely a betegek érdekét – gyógyítását, biztonságát és kényelmét – szolgálják. Az eszközök listáját az oldalon láthatják. A mintegy 47 millió forint már biztosan elegendő lesz ezek beszerzésére, de mivel néhány nap múlva zárjuk le hivatalosan is a gyűjtést, tovább lehet tervezni (szó volt például a várókba padok beszerzéséről is.) Itt jegyezzük meg, hogy aki a későbbiek folyamán – tehát csütörtök után – utal az onkológiának a Lapcom Média Alapítványon keresztül, s a megjegyzés rovatba beleírja, hogy „Onkológiai kampány 2018",annak a forintjait ugyanúgy továbbítjuk az onkológiai alapítvány számlájára, mint eddig. Mostanáig senki nem merte azt gondolni, hogy 50 millió forint cél lehet, de most úgy tűnik, kimondhatjuk: még ez sem a valóságtól elrugaszkodott cél.Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, rengeteg segítő szándékú olvasó kellett; ma mintegy hatezer nevet látnak, s egy hét múlva újabbakat. Megható és szívszorító történetek kísérték végig a kampányt, s ha csak ez az egy lett volna, amelyet most bemutatunk, már őszintén mondhatnánk, hogy megérte. De sok hasonló volt. Krisztofer, Dorián és szüleik történeténél szebb lezárást aligha találhatnánk cikksorozatunknak. A pinnyei családtól a napokban kaptuk ezt a levelet:„Előfizetőként természetesen olvastam a győri Petz-kórház onkológiai osztályának való gyűjtésről. Már feladtam az újságban található sárga csekket, amikor meséltem a gyerekeknek a gyűjtés lényegéről és a kitűzött célokról. Nagyon megérintette őket a betegekért való összefogás, ezért kérték, hadd ajánljanak fel ők is a saját pénzükből."A levél, amelyet az anya (Magyar Henrietta) írt, így folytatódik: „Márciusban volt tízéves a nagyobb fiam, ő két éve kérdezte tőlem, hogy lehetne saját pénze, ha nem dolgozik. Pár nap gondolkodás után megegyeztem vele: érdemjegyei után tud pénzt szerezni. A csillagos ötös 250 forintot ér, az ötös 200-at, a 4-es 100-at, a hármas semmit. Kettesnél viszont fordul a kocka: az addig összegyűlt pénz felét visszaveszem, s egyesnél minden, addig megszerzett forintja ugrik vissza hozzám. Ami a tanév utolsó napján a perselyben marad, az az övé. Most harmadikas Krisztofer, közeledik a tanév vége. Bízunk benne, hogy véletlenül sem csúszik be 1-es, mert idáig sem volt. Az összegyűjtött pénzből szeretne adakozni a kisfiam.A kisebbik gyermekem, Dorián még csak elsős, ők nem kapnak jegyet. Vele úgy egyeztünk meg, hogy amit a testvérének sikerült összegyűjteni, azt az összeget ő is megkapja. Dorián is ebből a pénzből szeretne jótékonykodni. Ezért kérek önöktől még két csekket, amelyet mindegyikük külön szeretne befizetni a postán."Ez tehát a pinnyei történet, amelyhez kár bármit is hozzátenni. Talán csak annyit, hogy a faluban a hétvégén rendezik meg az „Első Pinnyei Eperfesztivált", s a becsületkasszából befolyt összeget a Petz-kórház onkológiai osztályának ajánlják fel a szervezők...A Kisalföld tegnapi számában dr. Pintér Tamás osztályvezető főorvos már beszélt arról, hogy mennyire hálás azoknak a betegeknek, akik arcukat, nevüket, történetüket vállalva beszéltek nyíltan arról a betegségről, amely évekkel ezelőtt (s igazából még most is) olyan stigma volt, amit sokan szégyellnek. Szinte mindenki mosolyog azon a tablóképen, amit az oldalon láthatnak – betegek és az őket gyógyítók egyaránt. Talán ez a titka a kampány sikerének is, mert ezen az osztályon tudják, mennyit jelent a kinyújtott kéz, egy biztató mosoly, amelyet szóban nem kér a beteg, csak a szeme beszél.Köszönjük mi is a nyilatkozóknak az őszinteségét, s ezzel a kampánnyal emlékezni fogunk Mészey Beára, aki a cikksorozat második részében beszélt az útról, amelyet addig megjárt. Ő ezen az úton – mostanra – hazatért. A csendbe.