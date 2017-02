40 ezer karácsonyfát dobtak ki az ünnepek után Győrben

A Győr-Szol Zrt. január végéig működtette a városban kijelölt 94 fenyőgyűjtő helyet. Újdonság volt idén, hogy a lakossági igényeknek megfelelően számos új helyszínt kapcsolt be a rendszerbe szolgáltató. Az első fák közvetlenül az ünnepek után érkeztek a gyűjtőhelyekre, a nagyobb dömping vízkeresztkor és az azt követő hétvégén volt. Január utolsó hetében már kisebb volt a kihasználtság. A Győr-Szol Zrt. összesen mintegy 35-40 ezer fenyőfát gyűjtött össze a kijelölt helyekről. A nagy mennyiségű zöldhulladékot a vállalat a komposzt előállítás egyik alapanyagaként hasznosítja.



A fenyőgyűjtő helyeket jelölő ketreceket és táblákat a napokban raktárba szállították. A fenyő elhelyezési lehetőségek ezzel azonban nem szűnnek meg teljesen. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási hulladékszállítási működési területén a családi házas övezetekben, illetve a bio hulladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében a díszek nélküli fenyőfa apróra aprítva a barna fedeles kukában is elhelyezhető. A volt karácsonyfák a díszek nélkül, a jogosultság igazolása után a hulladékudvarokba is beszállíthatóak. A hulladékudvarok nyitva tartása a www.gyhg.hu weboldalon olvasható.