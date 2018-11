40 éves a Győri Nemzeti Színház - Ünnepi gálaműsorral emlékeztek az egykori és jelenlegi társulati tagok - újabb fotók

Negyven esztendeje, 1978. -án avattá fel Győr görög és carrarai márványlapok díszítette színházát; azt, amely egy ideig még ebben az állapotában szolgálja a kultúrát, hogy aztán hamarosan megszépülve fogadhassa vissza a özönséget és a művészeket.A négy évtizedre kedden nagyszabású gálaesten emlékeztek vissza; ahogy mondani szokás, mindenki megjelent, aki az elmúlt 40 év alatt ré volt a színház életének, az alkotó folyamatoknak. Volt igazgató , színészek, a társulat tagjai egytől-egyig megható műsor keretében anekdotáztak, nevettek, összekacsintottak; és persze szomorú szívvel gondoltak azokra, akik már nem lehettek öztü s öztünk.Széthúzták a függönyt és a dübörgő taps közepette a társulat állt a színpadon, majd a tagok sorban vonultak le a színházhoz szerződésük éve szerint, időben visszafelé.A hosszú taps után Borkai Zsolt polgármester arról szólt, hogy a Modern Városok Program keretében gyökeresen megújul az épület és a tér is, s reményét fejezte ki, hogy 2023-ban a győri színház művészei Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert városban alkothatnak. Végezetül a társulatnak emlékplakettet adott át a jeles alkalomra. Ezt követően köszöntötték a színház első igazgatóját, Cserhalmi Imrét. Ő így mesélt lapunknak a kezdetekről: „Egy düledező sufniból költöztünk át egy ragyogó palotába, de ennek megfelelően elvárták, hogy magas színvonalú művészi tartalommal töltsük meg az új színházat – mesélte. – Azt gondolom, hogy sikerült: a korszak legnagyobb alakjait láthatta a győri közönség; emellett akkoriban indult útjára a balett, de említhetném Ránki György műveinek ősbemutatóit is."Cserhalmi Imre szíve Győré maradt. Ahogy fogalmazott: a győri színház 40 éve a magyar színháztörténelem jeles korszaka. „Mióta megbízásom végén elbúcsúztattak, azóta nem álltam ezeken a deszkákon – említette meg. – Azt hiszem, a győri színházhoz fűződő kapcsolatom jól bemutatja azt a történetet, amit még soha nem meséltem el: igazgatói megbízásom végén megloptam a színházat. A folyosón lévő tablóról elvittem a fényképemet, ami azóta is az otthonom dísze…"Újabb oszlopos tagok neve hangzott el, majd két „Don Juan"-ként konferálták fel a műsorvezetők – Agócs Judit színésznő és Forgács Péter igazgató – Györgyfi Józsefet és Krasznai Tamást. Utóbbi az élő birkákkal a fertőrákosi Barlangszínházban előadott, a birkák által szétbégetett előadást elevenítette fel, nagy sikert aratva a közönség körében.Szerepet kapott persze Kiss János, a balett igazgatója is, aki 39 éve a társulat tagja. „Isten éltesse azokat, akik ezt a csodát létrehozták és létrehozzák, Isten éltessen, Győri Nemzeti Színház!" – mondta. Hatalmas vastapsot kapott a híres-neves, az 1981-es Hamlet-előadásbeli tűzesetet elmesélő Cserhalmi György. „A tűzoltó elájult, a Traviata díszletei a fejünkre potyogtak, a slag nem volt elég hosszú: a legemlékezetesebb Hamlet-előadás volt az országban, az biztos" – mondta.A jó hangulat közepette időnként könnybe borultak a szemek, elszorultak a torkok: azokról is megemlékeztek, akik már nem lehettek személyesen jelen az ünnepségen. Bor József egykori igazgatóra emlékezve elhangzott, hogy igazgatása alatt lett a Kisfaludy Színházból Győri Nemzeti Színház.A beszédeket, köszöntőket, soha el nem mesélt vagy ezerszer derűre okot adó sztorikat a társulati tagok produkciói színesítették. Szinte minden évre jutott egy sztori, nem egynél már előre kuncogtak a nézőtéren ülők. Bizony, a gálaestet végig nem csak a jó hangulat jellemezte, de az is egyértelmű volt, hogy ezen az estén egy nagy, szerető család tagjai lubickoltak a múltban, kimelegedett arccal, felhevült szívvel.Illyés Gyula, akinek Fáklyalángjával nyitott az épület, a negyven évvel ezelőtti filmfelvételeken az épülő színházra nézve azt mondja: „az ember várja, hogy a kultúra szelleme beköltözzön e falak közé." Negyven év után kijelenthetjük, hogy beköltözött, és nagyon jól érzi magát a Győri Nemzeti Színházban.