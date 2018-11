40 éves a Győri Nemzeti Színház - fotók a '70-es, '80-as évekből

Az épülő színház a Győri Tervező Vállalat 25. születésnapi kiadványában (Forrás: Lechner Tudásközpont tervtára)

A Győri Balett táncosai és a színházépület 1979-ben (Forrás: Fortepan)

A Győri Kisfaludy Színház 1987-ben (Forrás: VÁTI/Fortepan)

A Győri Nemzeti Színház 1993-ban (Forrás: Lechner Tudásközpont fotótára, Fodor József)

Szerző: Fenyővári Bernadett, lechnerkozpont.hu

Győrben a színjátszás tekintélyes múltat tudhat maga mögött, az 1600-as években már zajlottak előadások a jezsuita iskolában, a XVIII. század elejétől pedig rendszeresen érkeztek vándortársulatok is.A mai Győri Nemzeti Színház ősét, vagyis a város első kőszínházát a Rába ölelésében található Radó szigeten emelték 1789-ben Reinpacher József kávékereskedő közbenjárásával. Az előadások zöme ekkor még német nyelven zajlott, a magyar nyelvű színjátszás a XIX. század elején kezdett szépen lassan teret hódítani magának.Az idő múlásával és a technika fejlődésével a szigeten található épület többszöri átalakítás után sem tudott lépést tartani, ezért 1928 márciusában elérkezett az utolsó előadás, majd 5 évvel később lebontották a teátrumot. Egyes források szerint átmeneti megoldásként egy nyári faszínházat emeltek a helyére, hogy a város társulata ne maradjon játszóhely nélkül.Végül 1929-ben egy új színház megtervezésére hirdettek tervpályázatot, azonban a gazdasági válság meghiúsította az építkezést. A győri társulat ideiglenes megoldásként az 1930-as évek közepén felépült kultúrházban folytatta tevékenységét, ez az időszak végül majdnem 40 évig tartott.A ma is álló színházépület helyét az 1950-es évek elején jelölte ki egy városrendezési terv, az építkezés megkezdéséhez azonban először bontási munkák váltak szükségessé. A színház terveit a Győri Tervező Vállalat készítette, a generáltervező Vincze Kálmán és Harmati János volt, a belsőépítészet Horváth István, míg a szerkezetek tervezése Filippovits Ferenc nevéhez fűződik. Az építkezés 1973-ban indult el és 5 évig tartott.A Győri Kisfaludy Színház Meczner János rendezésében a Fáklyaláng című drámával nyitotta meg kapuit 1978. november 4-én.„Ugye procc ez a színház? ... Nincs ebben egy kis vidékies gigantománia?" – hangzottak a kérdések két budapesti újságíró szájából a színház megnyitását megelőző sajtótájékoztatón. Harmati János a Dunántúli Napló munkatársának nemleges válaszát követően „a két kolléga hitetlenkedve s kissé rosszallóan rázta a fejét", melyre frappáns módon csak annyit felelt „Valljátok be, irigylitek!".Volt is mire féltékenynek lenni, ugyanis Magyarországon kimondottan színházépület ezt megelőzően közel 70 évig nem épült.A modern stílusú, több mint 4000 négyzetméter alapterületű épület főtömegét a függesztett kábel tetőszerkezet adja, amely alatt a közönség által használt terek, vagyis a büfé, a ruhatár és a nézőtérre vezető lépcsők, valamint a félszinteltolásos előcsarnok helyezkedik el. További meghatározó elem az északi és déli homlokzatot díszítő két-két, fejenként 550 négyzetméteres Victor Vasarely kerámia-alkotás.„Belépve ebbe a csodaszép beton-, márvány- és üvegpalotába, miként külső vonalai, belső építészete csakúgy impozáns, lenyűgöző. Előcsarnokába a 3-3 bejárat négy ajtaján juthatunk be. Kifelé a taps megszűnésétől 4 perc alatt juthat utcára a 700 néző. (Egy nem egészen „jómájú" megjegyzés: „rossz darab esetén jóval hamarabb...")" - írta Wallinger Endre a Dunántúli Napló 1978 októberi számában.Az előcsarnok burkolatait carrarai márványból készítették, a korlátokat pedig vörösrézzel burkolták. Erkélyek és páholyok nincsenek, az előadásokat a közönség mégis minden egyes székből jól láthatja, erről a színpad fölé fokozatosan emelkedő nézőtér gondoskodik.Az épület hátsó része hatemeletes, itt foglalnak helyet a technikai helyiségek, az öltözők, az irodák, továbbá a jelmezekhez és díszletekhez elengedhetetlen műtermek is.A színház 1992. január elsején megvált korábbi nevétől, melyet végül a festőműteremből stúdiószínházzá alakult terem visel tovább.A Győri Nemzeti Színház átfogó rekonstrukción még nem esett át, azonban a tervek szerint 2019 őszén elindul a felújítás, a társulat ezalatt az Olimpiai Sportpark nagycsarnokában játszik majd, a 2021-22-es évadot pedig ismételten a Czuczor Gergely utcában kezdheti meg.A munkálatok kiterjednek a színpadtechnológiára, az épület külső megjelenésre, illetve a nehezen megközelíthető és kisméretű stúdióteremre is.