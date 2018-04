39 éves anyukát és 69 éves örökifjút erősítenek fel Győrben a Pannonhajszára - fotók

Szűts Judit és Szegedi Sándor Danka Olga és Tálos Gergő tanácsaival a Pannonhajsza egyik speciális akadályára, a gólyalábon járásra készül.

A Pannonhajsza Facebook-oldala ide kattintva érhető el.



"Keressük azt a 38 év feletti nőt vagy férfit, aki valaha szeretett mozogni és most újra próbára tenné magát május 19-én Cseszneken a Pannonhajszán" -múlt pénteken. A kihívás több tucatnyi ember fantáziáját megmozgatta. A népszerű akadályfutást szervező Yakuza Fitness edzői a héten kiválasztották a két jelöltet, akik próbára tehetik magukat a 7+ km-es távon és a 15+ akadályon. "A lehetőség, amit kínálunk, egyedi. Mostantól a Pannonhajszáig rendszeresen edzők segítségével készülhet Judit és Sándor. A győrújbaráti dombokon terepre is megyünk velük" - mondta Tálos Gergő, afőszervezője."Van egy 7 éves fiam és egy 4 éves lányom. Amióta megszülettek, nem volt lehetőségem sportolni. Pedig fiatalon atletizáltam, a diákmezőnyben egész jó eredményeket értem el. Új évi fogadalmam volt, hogy indulok egy futóversenyen. Amikor megláttam a felhívást a világhálón, egyből az jutott eszembe, hogy ennél jobb esélyem nem lesz. Sokkal könnyebb közösségben edzésbe állni, mint magányosan" - mondta a kétgyermekes édesanya.Hogy a sportos alapok mennyire sokat számítanak, az állapotfelmérésen feketén-fehéren kiderült. "Gergőék biztatnak, hogy nem a nulláról kell kezdenem. Az izmaim nem felejtették el teljesen, hogy valaha sokat futottam" - mondta mosolyogva Judit, akit férje és gyerekei is támogatnak. Valószínű, hogy mindannyian élőben szurkolnak majd Juditnak a Pannonhajszán.Szegedi Sándor is atletizált, sokat úszott egyetemista éveiben. "Tegeződjünk, jó? Régebb óta vagyok ifjú, mint te" - kezdte a korát meghazudtolóan fiatalos férfi. Betegségek, ízületi fájdalmak után másfél éve kezdett újra komolyan mozogni. "Nem volt rossz a gyógytorna, de úgy éreztem, többre vagyok képes. Van egy hatos fogatunk az edzőteremben, azonos generációba tartozunk. Edzés közben teszünk az egészségünkért, utána pedig beszélgetünk egy jót a sószobában" - hallottuk Sándortól.Miért vállalta a Pannonhajszát? - kérdeztük. "Van bennem annyi erő, hogy teljesítsem a távot. Minél tovább él az ember, annál többen mennek el mellőle. Az akadályfutó versennyel tisztelgek a régi sporttársaim előtt is. Van közöttük olyan barátom, aki tehetségesebb volt nálam atlétikában és fájóan korán ment el közülünk" - mondta a két felsőfokú oklevelet szerző agrármérnök. "Nyugdíjas vagyok, de úgy élek, hogy mindennap legyen tennivalóm. Fontosak a célok, hogy legyen miért felkelnünk" - hallottunk egy újabb igazságot.Az, hogy a jelentkezők végig tudjanak menni a Pannonhajszán, elsősorban fejben dől el. Aki erősen hiszi, hogy leküzdi az összes akadályt, bírja a tüdeje a futást a meredek emelkedőkön, izomsavasodás mellett is célba ér.