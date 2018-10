30Y és Mongooz And The Magnet Győrben - Teltházas esten zárul a Hangfoglaló turné

A Hangfoglaló Program (korábban Cseh Tamás Program) ötödik éve működik a Nemzeti Kulturális Alap keretein belül, egy olyan támogatási rendszerként, amely a hazai könnyűzene népszerűsítését és segítését tűzte ki célul. Kiemelt fókuszpont a könnyűzenei előadók fellépési lehetőségeinek támogatása, a nemzetközi megjelenés elősegítése, a zeneipari edukáció fejlesztése és a hazai rockzenei örökség ápolása. A kilenc alprogramból álló támogatási rendszerről és az aktualitásokről bővebben a https://hangfoglalo.hu/ oldalon.

A szeptember végén indult NKA 25 - Hangfoglaló turné a Nemzeti Kulturális Alap negyedszázados fennállását ünnepli rengeteg programmal: kiállításokkal, filmvetítésekkel, szakmai beszélgetésekkel és persze koncertekkel szerte az országban, sőt a határon túl is. A 25 napos turné keretében többek között Szolnoktól Debrecenen és Veszprémen keresztül Pécsre, valamint Nagyváradra is ellátogatnak a zenészek, hogy részt vegyenek a kezdeményezésben.A Hangfoglaló turné záróestjére Győrben lesz, ahol a magyar dalok szövegvilágáról folytat diskurzust a 30Y frontembere és dalszerzője, Beck Zoli, valamint a József Attila-díjas költő, Szálinger Balázs az első győri Backstage fórum keretében. A 19:15-kor kezdődő szakmai kerekasztal beszélgetés után pedig egy lendületes estére számíthatunk, hiszen először a Mongooz And The Magnet energikus triója pörgeti a hangszereket, majd a különleges szövegeiről és megkapó világú dalairól híres 30Y zenél a Rómer Házban, egyúttal lezárva és méltóképp megünnepelve az NKA25 - Hangfoglaló turnét egy teltházas estével.A programokról és a zenekarokról több információ a Hangfoglaló Facebook oldalán érhető el >> 09. 23. Szolnok, Tisza Mozi09. 28. Veszprém, Expresszó09. 29. Gödöllő, Trafó10. 05. Debrecen, Víztorony10. 05. Nagyvárad, Moszkva Kávézó10. 06. Szeged, JATE Klub10. 06. Miskolc, Helynekem10. 09. - 13. Eger, Hangszert a kézbe (22.) Egri Kulturális és Művészeti Központ10. 13. Pécs, Szabadkikötő