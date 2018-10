28 pálffys diák tartott élménybeszámolót külföldi munkatapasztalataikról Győrben - fotók, videó

Remélem az előadásokat hallgató diákok közül sokan kedvet kapnak a jövő évi pályázáshoz. Szeretném megköszönni a szervező és kísérő tanároknak az ebbe fektetett munkát

Európa szerte ma tartják az Erasmus Days elnevezésű élménybeszámolókat. A Pálffy-iskola diákjai a kereskedelem és logisztika területén szerezhettek új tapasztalatokat. Négyféle bizonyítvánnyal térhettek haza külföldről, ezeket most adjuk át ünnepélyes keretek között.

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája olyan lehetőségek megragadására biztatja diákjait, mint például a külföldi tapasztalatszerzés és az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése.Ezek jó kombinációja az Erasmus+ program, amin keresztül egy egyhónapos szakmai gyakorlatot végezhettek a tanulók különböző külföldi városokban.16 diák utazott az Egyesült Királyságba, 12 tanuló pedig Németországba. Az október 12-én elhangozott fényképes beszámolók alapján felejthetetlen kalandokban és újabbnál újabb szakmai ismeretek elsajátításában volt részük.– mondta nyitóbeszédében Leszkovich György tagintézmény vezető.Kollárné Fekete Ágnes angoltanár –, aki egyben főszervezője is a mobilitási programnak – a következőket emelte ki az eseményen.Az átadó előtt a részt vevő tanulók álltak színpadra, hogy nyári élményeiket társaikkal is megosszák. Fotókkal és diasorral mutatták be mennyi mindennel gazdagodtak.