20 milliárdból fejlesztik idén Győrt - ezek a legfontosabb beruházások

A főösszeg 53,5 milliárd forint lesz, fejlesztésekre mintegy 20 milliárd forintot szánnak a következő időszakban -„A költségvetés jelentős hányadát fejlesztésekre fordítjuk, hiszen – mindent egybevetve mintegy 20 milliárd forint értékű fejlesztés várható." – mondta el a polgármester, aki a legfontosabb beruházásokat nevesítette is.A Belváros az elmúlt években jelentős felújításon ment keresztül, mára lényegében két terület, a Bécsi kapu tér és a Győri Nemzeti Színház környezete maradt hátra. Utóbbi a Modern Városok Program fejlesztései között szerepel, míg az előbbi megújítása már folyamatban van, a Bécsi kapu tér befejezése 1,1 milliárd forintot jelent.Csapadékvíz-elvezetési programra TOP-os forrásból kétmilliárd forintot költenek, 2019-ben pedig további egymilliárdot jelent ez a fejlesztés.A fő úthálózati részek, így az Ipar út, Tatai út, Jókai utca, Szent Imre út egyes szakaszainak felújítására szintén TOP-os forrásból két év alatt 2,5 milliárd forintot fordítanak.Ugyancsak a 2018-19-es években történik meg a megújuló energiaforrások telepítése az Audi Aréna Győr, az Aqua Sportközpont és több önkormányzati épületre 620 millió forintból.A Kuopio parkba tervezett parkolólemez kivitelezése már az idén elkezdődik, az első ütemre 400 millió forinttal számol a költségvetés tervezete.A várárcsarnok teljes felújítása egy hárommilliárd forintos projekt, az idei munkákra 800 millió forintot tartalmaz a büdzsé. 2018-2020 között több bölcsőde is megújul, köztük a Kiskúti, a Cuha utcai, a Ménfőcsanaki, a Zöld utcai intézmény. A fejlesztések értéke 710 millió forint.„A város rendezettségére, tisztaságára az idén is kiemelten figyelünk, városüzemeltetési feladatokra a Győr-Szol Zrt mintegy 1,1 milliárd forintot fordít, s emellett a közterület rendezésekre, így zöldeterületekre, szökőkutakra, öntözőrendszerekre, utcabútorokra 800 millió forintot szánunk." –jra lesz lakóutca program, amely kifejezetten a lakóövezetekben található utak megújítását célozza. Erre az idén 1,7 milliárd forintot tervez az önkormányzat.Befejeződik a Radnóti út kikötése az 1-es útra, ami 770 millió forintot jelent TOP-os forrásból. „A város a tömegközlekedés fenntartásához közel egymilliárd forinttal járul hozzá, bízom benne, hogy ez a szolgáltatás színvonalán is érezhető lesz."„Az idén több olyan beruházást is tervezünk, amely közvetlenül vagy közvetetten a kulturális infrastruktúránk további fejlődését eredményezi" – mondta el dr. Fekete Dávid. A pénzügyekért felelős alpolgármester példaként a Generációk Háza épületének felújítását említette, s a TOP-os pályázat több belvárosi zöldterület megújítását is lehetővé teszi.Belső rekonstrukciók is történek kulturális intézményekben, ide tartozik a Zichy-palota, több művelődési ház, vagy épp a ménfőcsanaki Bezerédj-kastély. Az Apátúr háznak a kiviteli tervei készülnek el az idén, így hamarosan a múzeumi épület is megújulhat.Mint tudjuk, Győr pályázik az Európa Kulturális Fővárosa 2023-as címre, ennek kapcsán is fontos a kulturális infrastruktúra fejlesztése, ám ezek a fejlesztések attól függetlenül is előre mutatóak, hogy a város elnyeri-e a rangos elismerést, vagy sem. A városképi keret 40 millió forintot tartalmaz, amely szintén Győr értékes épületeinek megóvását szolgálja.Az alpolgármester azt is elmondta, hogy az újvárosi rehabilitáció folyamatosan zajlik, s ehhez kapcsolódva az idén elkezdődik a Család- és Gyermekjóléti Központ vadonatúj épületének építése a Bercsényi ligetben. 2019. év végére TOP-os forrásból készülhet el az a 21-ik századi követelményeknek megfelelő épület, amely modern szolgáltatóházként még közelebb hozza az érintett családokhoz az intézmény szolgáltatásait.Győr 2018-as költségvetését a februári közgyűlés tárgyalja.