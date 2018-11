20 éves álom vált valóra Kunszigeten és Öttevényen - fotók

Az elmúlt év(tizedek) során sokszor adtunk hírt róla: Öttevény és Kunsziget között nincs kerékpárút. Ez azért jelentett komoly gondot, mert a kunszigeti üzemekbe (Federal-Mogul, Sick) jó időben akár több százan is két kereken érkeznek a szomszédos településről. Mivel a két km-es szakaszon jelentős a forgalom, kamionokkal gyakran találkozni, a kerékpárosok nem érezték biztonságban magukat. Eddig.A beruházás összesen 120 millió forintba került, ebből több mint 97 milliót a magyar állam biztosított. A kerékpárút építéséhez szükséges területszerzés 113 embert érintett, közülük a jó cél értekében 61-en ingyen ajánlották fel a földjüket. Példamutató hozzáállásukat Bider Zsolt, Öttevény polgármestere külön kiemelte és megköszönte az átadón. Lendvai Ivánné Marika, Kunsziget polgármestere hangsúlyozta: 20 éves álom vált valóra. "A '90-es évek közepén több mint 700 m hosszú kerékpárút épült Kunszigeten Öttevény irányába. Ez volt az első ütem, a másodikra sokat vártunk, de megérte. Az út szimbolikusan is összeköti a két települést" – tette hozzá Kunsziget polgármestere.Az átadón illusztris vendég is tiszteletét tette Nagy István agrárminiszter személyében. "Holnap mindenki természetesnek veszi majd az új kerékpárutat. Ez így van jól, hisz ebből látszik, hogy nagy szükség volt rá. Az új út hozzájárul a minőségi élethez, segíti a polgárosodást" – emelte ki Nagy István. "A fejlesztés révén könnyebb lesz letenni az autót, mindenki tehet az egészségéért és a környezetvédelemért" – közölte Németh Zoltán. A megyei közgyűlés elnöke "súlyos" számokkal is készült. Megyénkben évente eléri a 2,5 millió tonnát az összes szén-dioxid kibocsátás. Ebből 610 ezer tonnáért a gépjárműforgalom felelős. Minél többen pattannak bringára, annál inkább javulhatnak az említett értékek szűkebb pátriánkban.A péntek délutáni öttevényi ünnepségen a szalagot úgy vágták át, hogy közben az egyik legismertebb bringás zene, a Queen együttes "Bicycle Race" című dala szólt. Az új bringaúton söröshordókat is gurítottak, a helyi nyugdíjas egyesület pedig több száz palacsintával kínálta a két keréken érkező diákokat.