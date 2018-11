200 millió forintból újult meg a győri park - Újra a pihenni vágyóké a Malom liget Győrben - fotó

Mi mindennel tökéletesen elégedettek vagyunk"



A fű sarjadására még várni kell. Fotók: Mészáros Mátyás

– kiáltja a két kislány a kérdező riporter felé, ezzel is bizonyságot adva, a gyermekek még nem a hibákat keresik az életben. Európai uniós és hazai támogatásból, 200 millió forintból valósult meg a Malom liget átépítése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként. Bár hivatalos átadása még nem volt a nyár közepén bezárt parknak, mára a nagy része elkészült. Szülőket, járókelőket kérdeztünk a megszépült Malom ligetről.Kata apukája a győri játszóterek nagy ismerője, így hosszan sorolja, hogy véleménye szerint mi lett jobb és mi lehetett volna még jobb. „Szerettük a parkot, mert árnyas volt, a játszótéri részen ez már a múlté. Meglátjuk, hogy nyáron mi lesz a helyzet, megsülünk-e a napon – utal az átépítés körüli egyetlen jelentősebb vitára, a fakivágásokra. – Szebb és jobb lett persze a liget. A focipálya már életveszélyes volt, most a borítását, kerítését cserélték. Itt-ott még vezetékek állnak ki, töredezett a beton, de ezt bizonyára javítani fogják."A másfél éves Enikő anyukája, Dub Hajnalka szintén elégedett:

Minden korosztálynak van megfelelő játék, ez a lényeg"

– mondja. A Buda utcában lakó Farkas család a hároméves Attila miatt látogatja leginkább a parkot. Ők a régi, a kicsik által nagyon kedvelt játék várat hiányolják és egy táblát, hogy kerékpárral senki ne hajtson be a gumiborítású focipályára. Ám összességében sokkal több a jó pont. „Örülünk, hogy a liget Álmos és Corvin utcai része is kerítést kapott, hogy lett végre külön kutyafuttató és még az is rendben, hogy egy részt lebetonoztak, mert így lehet hol rollerezni" – elemzi a frissen birtokba vett parkot az édesanya.

A park egy kisebb része egyelőre zárt, mert várjuk, hogy kisarjadjon a fű. A kutyafuttató is zárva ugyanezen okból, erről tájékoztattuk a környék kutyásait. Várhatóan november második hétvégéjére veheti a teljes parkot birtokba a lakosság"

Vágás, ültetés



Három kamerát, négy kandelábert, nyolc játékot, 19 kukát, 30 padot kapott a park, és 724 lombos fát és cserjét, évelő növényt ültettek földjébe.

– nyilatkozta lapunknak Horváth István, a településfejlesztési főosztály munkatársa.Összegezve a véleményeket: lett sok új játék, füvesítés, fákat is ültettek az építők, a kisebb szépséghibák pedig még eltüntethetők. A Malom liget sokkal szebb és rendezettebb lett, megérte várni az újjáépítésére.