1800-1900-szor kattan a kerékbilincs - Megkérdeztük, hogy miért főként a Belvárosban bilincselnek autókat Győrben?

A tudósítói felvétel a napokban készült a Bartók Béla úton. "Egy kis fekete autó akadályozta a közlekedést, jogos volt a kerékbilincs. Más kérdés, hogy ameddig a szakemberek felszerelték azt, állt a kocsisor a főúton. Ezzel ők is akadályozták a forgalmat" - írta fotójához Olvasónk.

Több nyelven a lényeg.

Szerződéses partner bilincsel



A kerékbilincseket a Közterület Felügyelet szerződéses partnere helyezi fel a kocsikra. Az autósok a bilincs levételének díját az alvállalkozónak fizetik, akinek kötelessége elszámolni a büntetési tételekkel.

A végeredmény. Fotók: Mészáros Mátyás

3,5 tonna felett kezdődött



A győri közterület-felügyelet 2000 nyarán kezdte alkalmazni a kerékbilincset, de akkor még csak azokra a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművekre helyezték fel, amelyeket tulajdonosaik éjszaka szabálytalan helyen tároltak. A városi közgyűlés 2005 tavaszán fogadott el rendeletet arról, hogy e büntetési forma személygépkocsik esetében is alkalmazható.

"Tizenöt tilosban parkoló autó kerekére került bilincs, két olyan járművet pedig elszállítottak, amely ezenfelül még a forgalmat is akadályozta. Ez a hétfői mérlege a szigorú rendszernek, amely most debütált Győrben. Egy ezüstmetál színű Mercedes volt az első `áldozata´ a győri önkormányzat kerékbilincs-rendeletének" - írtuk a Kisalföldben 13 éve, 2005 augusztus elején. Attól már két éve nem kell tartani, hogy a szabálytalan parkoló gépkocsikat elszállítsák Győrben.A "Rettenetest", ahogy a szakzsargonban nevezik a kocsi-elszállításra alkalmas teherautót, 2016-ban "nyugdíjaztak" a kisalföldi megyeszékhelyen. Ennek főként gazdasági oka volt, a kerékbilincs költsége alacsonyabb. Ráadásul a "Rettenetes" nem ápolt túl szoros barátságot a belvárosi utcákkal, a városmagban többször hiúsult meg elszállítás a szűk tér miatt.A kerékbilinccsel jobban járnak a KRESZ-re fittyet hányó autósok. A levételért jelenleg 11 500 forintot kell fizetni. Sőt, a büntetés felével megússza a renitens sofőr, ha intézkedés közben érkezik vissza járművéhez. A kocsi-elszállítás tarifája 17 250 forint volt, amit a 0. órától 1200 forint/nap tárolási díj egészített ki. Az sem utolsó szempont, hogy az autóst kevésbé sokkolja a kerékbilincs látványa, mint a járművének a hűlt helye.A kisalfold.hu-nak sűrűn küldött, botrányos győri parkolásokról készült olvasói felvételek gyakrabban érkeznek más városrészekből, mint a történelmi centrumból. "Való igaz, hogy Adyvárosban, Marcalvárosban vagy Nádorvárosban is történnek kirívó parkolási szabálytalanságok. Ennek megfelelően nem csak a Belvárosban alkalmazzuk a kerékbilincset, szükség esetén más városrészekben is. Igaz, a nagy lakóövezetekben mérlegeljük a kerékbilincs használatát. Mindenki számára ismert, hogy a lakóutcákban súlyosak a parkolási gondok, munkaidő után nehéz helyet találni. Ezért a parkolási nehézségeket figyelembe vesszük Adyvárosban, Marcalvárosban. Igaz, a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolókat és zöldterületeket védjük az összes városrészben. Nem engedjük, hogy egyesek szabad prédának tekintsék ezeket. Összességében kellő visszatartó erővel hat a kerékbilincs, szükség van rá Győrben" - mondta Truka István.Szomorú kimondani: igaza van az intézményvezetőnek, a közlekedési és parkolási morál romlott a városban. A Győri Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat vezetője hozzátette: "ha a tettenérés vagy az eljárás további szakaszában méltányolható körülmény merül fel, bírság helyett figyelmezetést alkalmazunk".A kerékbilincselések száma az elmúlt két évben 1800-1900 körül mozgott Győrben. Várhatóan ez idén sem lesz másként. "Úgy tapasztaljuk, hogy az évi 1800-1900 kerékbilincselés beállt. Se nem nő, se nem csökken a tetten ért parkolási szabálytalanságok száma a városban" - közölte Truka István.A legtöbb autós a megállási és várakozási tilalmat hagyja figyelmen kívül, de jelentős a járdán történő várakozással elkövetett szabályszegés is. 2017-ben közel 6500 szabálysértő autóssal szemben indítottak különböző intézkedéseket a Győri Közterület Felügyelet munkatársai. Tavaly 1885 alkalommal helyezték fel a kerékbilincset, közigazgatási bírságot 409 esetben szabtak ki. Utóbbi bírság 10 és 50 ezer forint mozog, míg a kerékbilincs levétele fix összegű (11 500 Ft).Némelyik renitens autós hozzáállásáról sokat mond a következő történet, amit a Közterület Felügyelet neve elhallgatását kérő munkatársa osztott meg velünk. "Volt dolgunk olyan `parkolóbajnokkal´, aki nem a saját ügyéről beszélt. Helyette arról érdeklődött, hogy a szerinte szabálytalanul parkoló szomszédokat, miért nem bírságoltuk meg" - hallottuk. Az önkritika nem erőssége az autósnak.