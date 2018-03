1,7 milliárdot költenek a lakóutcákra Győrben - mutatjuk, hol lesz felújítás

A győri önkormányzat tíz év alatt, 2017 végéig 13,3 milliárd forintot öltött lakóutcaprogramra. Ennek részeként csaknem 100 kilométeren újult meg a burkolat, 35 csomópont felújítása, átalakítsa történt meg, valamint 18 kilométer kerékpárút rekonstrukcióját végezté el – derült ki Borkai Zsolt polgármester szavaiból a tfői sajtótájékoztatón, amelyet a program idei újraindítása kapcsán tartottak.



A politikus elmondta: az önkormányzat idén 5 milliárd 140 millió forintot ad a városi útkezelő szervezetnek, amiből 1,7 milliárd forintot fordítanak a lakóutcaprogramra.

Orgona utca.

A pénzből csaknem minden városrészbe jut, kivéve Szigetet (ahol a tavalyi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál miatt hatalmas fejlesztések zajlottak), és néhány kisebbet (így Pinnyédet, Likócsot). A hatalmas summa révén nemcsak útfelújítások zajlanak majd, hanem gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételére, parkolóépítésekre, csomópont- és bicikliút-átépítésekre is sor kerül.Borkai Zsolt bejelentette azt is, hogy további 600 millió forintot öltenek özvilágítás-korszerűsítésekre.Prédl Antal, a városi útkezelő szervezet vezetője elmondta: a győri utak állapota a legfrissebb felmérés szerint iskolai érdemjeggyel kifejezve erős hármas.A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a lakóutcaprogramon ívül is történnek jelentős munkálatok idén a városban.Az Ifjúság örút burkolatának felújítása március végén fejeződik be telkes örűen, a Bécsi kapu téré pedig az év végén. A ét beruházást összesen 1,1 milliárd forinttal támogatja az állam. A tér rekonstrukciója nagy helyigénnyel jár, így áprilistól november végéig többlépcsős korlátozást vezetnek be, a kivitelező ugyanakkor megoldja, hogy a Győrkőcfesztiválnak továbbra is helyszíne lehessen. Európai uniós támogatásból is felújítanak, fejlesztenek utakat idén, így a Bácsai úton, a Pesti úton, a Tatai út – Tibormajori út csomópontban, valamint új kerékpárút épül a 81-es főút mellett a sashegyi szakaszon.