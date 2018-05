16 óra kemény munkával oltották el a tüzet Győrben a szeméttelepen - fotók, videó

A több mint háromezer köbméternyi égő, füstölgő hulladék nagy része papír volt. A szerda délelőtti órákban már visszaminősítették a riasztási fokozatot a szakemberek, és a győri hivatásos tűzoltók maradtak a helyszínen, egészen addig, amíg a nagy mennyiségű, felhalmozott szemét utolsó parázsló részeit is eloltották. A katasztrófavédelmi mobil labor folyamatosan mérte a levegő minőségét, méréseik nem mutattak ki az egészségre ártalmas károsanyag-koncentrációt.Tűzvizsgálat indult annak kiderítésére, hogy mitől csaptak fel a lángok a telepen.- Az esti és éjszaki órákban 15 tűzoltó gépjármű segítségével 45 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén. A füst miatt a katasztrófavédelmi mobil labort is a helyszínre riasztották, akik a levegő minőségét vizsgálták a tűz környezetében. Méréseik nem mutattak ki az egészségre ártalmas károsanyag-koncentrációt. Egy erőgép is segíti a munkálatokat, annak segítségével kitárazzák (kihordják) az égő szemetet, a gyorsabb oltás érdekébe

A reggeli órákra a lángoló szemét mintegy 80 százalékát eloltottá , jelenleg 6 tűzoltó gépjármű és 24 tűzoltó dolgozik a lángok elfojtásán.

Olvasónk fotója

- közölte a katasztrófavédelem szerda délelőtt.Reggeli látkép...napkelte idején - olvasónk fotójaKedd - Kigyulladt a válogatásra váró szemét egy hulladékkezelő körülbelül hétszázötven négyzetméteres színjében Győrben, a Sashegyen. Körülbelül háromezer köbméter szemét kapott lángra. A tűzesethez a győri, a csornai, a lébényi, a pápai, a pannonhalmi, a mosonmagyaróvári, a pápai és a kisbéri hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett körülhatárolták a tüzet, jelenleg kilenc vízsugárral oltják a lángokat. A füst miatt a katasztrófavédelmi mobil labort is a helyszínre riasztották, hogy folyamatosan vizsgálja a levegő minőségét a tűz környezetében. Méréseik nem mutattak ki az egészségre ártalmas károsanyag-koncentrációt.Korábban - Kigyulladt a válogatásra váró szemét egy hulladékkezelő körülbelül hétszázötven négyzetméteres színjében Győrben, a Sashegyen. A tűzesethez a győri, a csornai, a lébényi, a pápai, a pannonhalmi, a mosonmagyaróvári, a pápai és a kisbéri hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hét vízsugárral körülhatárolták a tüzet. A helyszínre tart a katasztrófavédelmi mobil labor is.(kattintson a képre)