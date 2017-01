1500-an sztrájkoltak az Audiban Győrben - újabb fotók a helyszínről

Lőre Péter, az Audi Hungaria kommunikációs és kormánykapcsolati igazgatója a kisalfold.hu-nak megerősítette, hogy valóban kétórás figyelmeztető sztrájk lesz csütörtökön.



Az Audi Hungaria naponta mintegy nyolcezer motort gyárt, hogy a demonstráció mekkora termeléskiesést okoz majd, az attól függ, mennyien vesznek részt benne.

Az Audi Hungaria Zrt. tizenegyezer-ötszáz munkavállalója közül mintegy ezerötszázan vettek részt az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) által kezdeményezett figyelmeztető sztrájkban csütörtökön kilenc és tizenegy óra között - mondta az MTI megkeresésére a vállalat kommunikációért és kormánykapcsolatokért felelős vezetője. Lőre Péter elmondta, hogy valamennyien a motorgyár dolgozói. Hozzátette: a sztrájk termeléskieséshez vezetett, ami azonban nem befolyásolja a vállalat vásárlóinak ellátását.Hangsúlyozta, hogy az Audi munkatársai a figyelmeztető sztrájk után munkába álltak, a termelés azóta is zavartalan.Az AHFSZ azért kezdeményezte a kétórás figyelmeztető sztrájkot, mert úgy érzi, az Audi nem veszi tudomásul a szakszervezet véleményét a bértárgyalások során - tudatta az érdekképviselet szerda este honlapján. Az érdekképviselet az idei és a jövő évre egységes, bruttó 45-45 ezer forintos alapbéremelést javasolt, a választható béren kívüli keret összegét pedig az idei évre bruttó 600 ezer, 2018-ra pedig bruttó 620 ezer forintban kérte megállapítani. Mindezeken felül a vállalattal közösen kidolgozott jubileumi és lojalitás bónusz bevezetését kéri.- Munkatársunk helyszíni jelentése szerint csütörtökön délelőtt fél 10-kor elkezdődött a szerdán este bejelentett audis sztrájk . A Pipacs előtt már több száz munkás várakozik, a gyárból folyamatosan jönnek ki az emberek.Az arra járó autósok szolidaritásból dudálnak a tüntetőknek. Úgy tudjuk hamarosan beszédek hangzanak el. Korábban - Az Audi Hungária Független Szakszervezet honlapján az alábbi közlemény jelent meg szerda este:˝Az Audi Hungária Független Szakszervezet sztrájkbizottságának tárgyaló delegációja bértárgyaláson vett részt szerdán. A munkáltató egy „új" ajánlatot tett, de a szakszervezet külön kérése ellenére megint titkosította az aktuális javaslatát, amiről így részleteiben nem tudunk a munkatársakkal beszélni és melyben tulajdonképpen csak az ajánlat dátumát változtatta meg.Sajnos a munkáltató a szakszervezet azon lépéseit,- hogy az eredeti 1 éves bérmegállapodási szándékától eltért,- hogy minden közösen kidolgozott jubileumi és hűség bónusz elemeiben egyet tudérteni,- hogy a VBK keretösszegében a munkáltató ajánlatára csökkentette a kérését, sem volt eléggé gesztus értékű, hogy érdemben elmozdítsa a munkáltatót a korábbi álláspontjáról. Mindezek ellenére az AHFSZ megfogja vizsgálni, hogy milyen lépéssel, illetve új ajánlattal tudná a munkáltatót a megegyezés felé mozdítani. Továbbra is hiszünk benne, hogy van közös, mindkét fél által elfogadható megoldás egy jó bérmegállapodásra!A holnapi napon, egyelőre arra kérjük a nem motorgyári területeken dolgozó munkatársakat, mint járműgyár, szerszámgyár…stb., hogy ne sztrájkoljanak, mert az a meghirdetett területre lett bejelentve. A sztrájkunk célja nem a konkrét károkozás, hanem a demonstratív megjelenés! Természetesen azokat akik nem motorgyári területeken dolgoznak, de a sztrájk ideje alatt nincsenek műszakban és meg tudják oldani a be- és hazajutást várjuk a gyülekezési helyre.A sztrájk gyülekezési helye 09.30-kor, a „PIPACS" előtti szabad területen!"